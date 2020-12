„Moim zdaniem nie dojdzie do zmiany premiera. Nie ja o tym decyduję, ale nie sądzę… Morawiecki ma poparcie w PiS-ie” – tak Zdzisław Krasnodębski komentował doniesienia dziennikarza RMF FM, że Solidarna Polska będzie żądać zmiany premiera, kiedy ten zgodzi się na kompromis ws. unijnego budżetu. Jak dodał gość Porannej rozmowy w RMF FM, jego zdaniem „Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane na każdy polityczny wariant”.

Ambasadorowie państw Unii Europejskiej odesłali do swych stolic tekst kompromisu ws. mechanizmu "pieniądze za praworządność", na który zgodziły się - rezygnując z zawetowania nowego unijnego budżetu - Polska i Węgry. Do tekstu porozumienia dotarła brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon: w deklaracji znalazły się m.in. zapewnienie, że mechanizm "pieniądze za praworządność" będzie obiektywny i sprawiedliwy, oraz gwarancja, że kompetencje państw członkowskich Unii nie zostaną naruszone.

Robert Mazurek dopytywał europosła PiS, czy kompromis, który został wypracowany ws. budżetu unijnego to jest coś na co Polska może się zgodzić, czy raczej coś na co zgodzić się musi, bo "mamy pistolet przystawiony do skroni". To jest trudny kompromis, to jest trudna decyzja. Kompromisy nie są, jak wiadomo, idealnym rozwiązaniem. Ale cóż... to zostało wynegocjowanie - skomentował Zdzisław Krasnodębski. Sytuacja jest niełatwa i my się na pewno odwołamy w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nie tylko my - dodał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Wielu polityków Zjednoczonej Prawicy komentowało mechanizm "pieniądze za praworządność", jako pozatraktatowy, czyli - jak skomentował Robert Mazurek - "słowem nielegalny". Witold Waszczykowski na swoim Twitterze komentował, że "Jeśli to prawda, to przegraliśmy polską suwerenność". To jest zdanie pana ministra. Jeszcze nie wiadomo, czy wszyscy się zgodzą, bo podobno jest opór ze strony skąpców - komentował europoseł PiS-u. W prawie mają znaczenie szczegóły, czasem dyskusje toczą się o przecinki - dodał Krasnodębski.

Reporter RMF FM Patryk Michalski ujawnił, że Solidarna Polska będzie domagała się zmiany premiera - jeśli Mateusz Morawiecki - zgodzi się na ten kompromis. Robert Mazurek pytał swojego gościa o to, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości znajdzie się w kolejnym kryzysie? Oni [Solidarna Polska, przyp. RMF FM] są mniejszym koalicjantem, niż PiS - skomentował Krasnodębski.

Moim zdaniem nie dojdzie do zmiany premiera. Nie ja o tym decyduję, ale nie sądzę... Morawiecki ma poparcie w PiS-ie - dodał.

Robert Mazurek dopytywał, czy zdaniem profesora rząd Prawa i Sprawiedliwości jest gotowy na rząd mniejszościowy. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwości jest przygotowane na każdy polityczny wariant, ale myślę, że do tego nie dojdzie - przekonywał Zdzisław Krasnodębski.

Krasnodębski jako specjalista w sportach zimowych

Robert Mazurek na początku rozmowy przedstawił swojego gościa, jako specjalistę w sprawach skoków narciarskich i zapytał o jego rekord w lotach w kontekście dzisiejszych kwalifikacji do MŚ w lotach. Jestem teoretykiem lotów i głównie patrzę tylko z estetycznego punktu widzenia - skomentował prof. Krasnodębski.

Dodał też, że jeżeli chodzi o loty w jego wykonaniu, to w grę wchodzę tylko te samolotem. Jeżeli loty, to tylko z Warszawy do Brukseli samolotem - przyznał europoseł PiS-u.