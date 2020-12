„My nie traktujemy Unii Europejskiej jako bankomat. Te wszystkie dopłaty, które uzyskujemy z Unii, a to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, bo przypomnę polskie PKB to jest ponad 500 mld euro rocznie, a dopłaty unijne to jest ok. 8 mld euro rocznie, więc szału nie ma” – stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Witold Waszczykowski

Te pieniądze, które przychodzą z UE to nie jest żadna jałmużna, to jest czysto ekonomiczny deal, rekompensata za to, że już w latach 90. otworzyliśmy nasze rynki na działalność zachodnich firm, które zarabiają krocie (...). Słusznie Polska jest bardzo ostrożna z Węgrami, zagroziła wetem, aby doprecyzować wszystko - dodał gość Pawła Balinowskiego.





"Musimy czekać"

Na razie mamy dużo informacji sprzecznych na ten temat (negocjacji ws. Budżetu UE - przyp. RMF FM). Mamy bardzo dużo informacji na temat rzekomej propozycji nowej wobec nas. Jednocześnie mamy informacje płynące z rządu (...), że żadnego porozumienia jeszcze nie ma. Jak rozumiem, trwają negocjacje i będziemy się mogli odnieść dopiero do ustaleń, które zapadną jutro na Radzie Europejskiej . Natomiast propozycja jaka była przez całe miesiące składana m.in. Polsce, aby zaakceptować bardzo szeroko definiowaną formułę kontrolowania praworządności oznacza złamanie traktatu. Dlatego, że oznaczałoby to przyznanie Komisji Europejskiej niezwykle szerokich uprawnień, kompetencji, aby kontrolować rządy państw demokratycznych, państw UE nie tylko za wymiar sprawiedliwości, ale za kwestie polityczne, gospodarcze, społeczne, obyczajowe - stwierdził na antenie RMF FM Witold Waszczykowski.





Były szef MSZ był pytany o to, czy jeśli mechanizm "pieniądze za praworządność" będzie stosowany tylko do budżetu na najbliższe lata i do funduszu odbudowy, to jest do zaakceptowania w obecnej formie. To zależy czy on będzie się rozciągał na funkcjonowanie rządu. Oczywiście ochrona wydatkowania pieniędzy należy się takiemu budżetowi (...). Natomiast istnieje obawa cały czas, czy to będzie próba szerokiego rozumienia kontroli praworządności i wtrącania się w politykę rządu - stwierdził.

Waszczykowski pytany o to, co w Brukseli mówi się o negocjacjach, stwierdził: Jesteśmy skazani na informacje medialne (...). Praktyka dowodzi, że dopóki wszystko jest nieuzgodnione, to nic nie jest uzgodnione. Musimy czekać.