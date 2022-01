"Sposobem na obalenie tego rządu jest pozbawienie go większości" – mówił Paweł Poncyljusz, który był gościem Roberta Mazurka w Porannej Rozmowie RMF FM. "Dla interesów państwa ważne jest, by szef NIK Marian Banaś został na stanowisku" – podkreślił poseł Koalicji Obywatelskiej. "Ta władza gnije, a ta kadencja jest tego najlepszym przykładem. Mamy przykłady posłów, którzy się nie najlepiej czują w Prawie i Sprawiedliwości. Trzeba szukać tam większości" – powiedział Poncyljusz m.in. o ewentualnych głosowaniach w sprawie komisji śledczych. "Sposobem na obalenie tego rządu jest pozbawienie go większości" – dodał.

"To, co robi dziś Banaś, wynika z tego, jak traktował go PiS"

Czy szef NIK Marian Banaś powinien stracić immunitet? Dawniej opozycja nie zostawiała na nim suchej nitki, dzisiaj jest inaczej.

Święty Paweł też był Szawłem i się nawrócił. To, co robi dziś Banaś, wynika z tego, jak traktował go PiS. W sprawie Banasia będę głosował tak jak koalicja, moim zdaniem dla interesów państwa ważne jest to, żeby Marian Banaś został na stanowisku - podkreślił Paweł Poncyljusz.

Kukiz szefem komisji śledczej?

Jeszcze niedawno opozycja osądzała od czci i wiary Pawła Kukiza, dziś mówi o nim z szacunkiem, gdy chodzi o powołanie ewentualnej komisji ws. Pegasusa.

Jest to na pewno nieprzewidywalny polityk, który działa pod wpływem impulsu. Politycy patrzą zawsze na sojuszników swoich spraw - nie ukrywał rozmówca RMF FM.

Nie wiem, o personaliach nie rozmawialiśmy. Dzielenie skóry na niedźwiedziu jest złudne. Dziś większość w Sejmie jest równością tak naprawdę - zaznaczył Poncyljusz.