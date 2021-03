"To znaczy, że PiS idzie dobrą drogą, naśladuje wreszcie Platformę Obywatelską. Zwrócę uwagę na słowo ‘obiecuje’. PiS obiecał już 6 lat temu kwotę wolną od podatku 8 tys. złotych" - tak Izabela Leszczyna w Porannej rozmowie w RMF FM skomentowała nieoficjalne doniesienia medialne dotyczące zapisów w programie Nowy Ład. Portal OKO.press podał, że jednym z założeń rządowego programu jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych.

Dopytywana o to, dlaczego w lutym 2015 roku głosowała przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku, wyjaśniła: Bo 2015 rok, to był ostatni rok, kiedy Polska była objęta pewnymi restrykcjami w związku z procedurą nadmiernego deficytu, którą byliśmy objęci po to, żeby inwestować w autostrady. Wydawaliśmy trochę więcej pieniędzy niż budżet na to pozwalał. Inwestowaliśmy te pieniądze, Unia nałożyła na nas odpowiednią procedurę i żeby z niej wyjść i nadal absorbować środki unijne, i rozwijać Polskę długoterminowo, żeby ludzie byli bogatsi, żeby więcej zarabiali, żeby w końcu mieli kwotę wolną wyższą.

Cieszę się, że Platforma ma własne zdanie ws. aborcji (...). Nigdy nie będziemy mówili o aborcji na życzenie, mówimy o tym, że to kobieta podejmuje decyzję w swoim własnym sumieniu i ma prawo tę decyzję podjąć - przyznała na antenie RMF FM posłanka Platformy Obywatelskiej.

Robert Mazurek pytał dlaczego w 2019 roku Izabela Leszczyna była przeciw aborcji do 12. tygodnia ciąży na życzenie, a teraz popiera takie rozwiązanie. Jestem przeciwna aborcji na życzenie, natomiast uważam, że po tym, co PiS zrobił obrzydliwego polskim kobietom i zniszczeniu kompromisu, który przez 30 lat obowiązywał, nie ma powrotu do żadnego kompromisu - tłumaczyła była wiceminister finansów i dodała: Pan mnie zacytował, w bardzo trudnej sytuacji kobieta ze swoich względów zdrowotnych - także psychicznych, bo nie jest w stanie unieść macierzyństwa - ma prawo dokonać terminacji ciąży do 12. tygodnia, bo uważam, że zmuszenie kobiety niegotowej na macierzyństwo kończy się tym, że później dziewczynka jest polewana zimną wodą, albo wypada z okna z 10. piętra. Zaznaczyła też, że "czym innym jest aborcja na życzenie, a czym innym jest to o czym mówimy (dopuszczenie aborcji ze względu na trudną sytuację kobiety pod warunkiem konsultacji u psychologa i lekarza - przyp. RMF FM)".