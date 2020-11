"Dziś odchodzę z PiS. Nie jesteśmy uciekinierami, jesteśmy bohaterami. To grupa kilku osób. Rozmawiamy o nazwie koła" - mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM Lech Kołakowski. "Decyzje są już podjęte. Robimy to z wielkim bólem" - podkreśla, przyznając, że prawdopodobnie PiS utraci sejmową większość. "Piątka dla zwierząt to bubel prawny" - zaznacza. "Ona przelała czarę goryczy" - tłumaczy gość Roberta Mazurka.

REKLAMA