"Nie mamy gotowych ustaw w tym obszarze, nie mamy aktów wykonawczych, nie mamy wytycznych GIS. Nie znamy zasad, na których te wybory się będą odbywać. Jest wiele niewiadomych" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, pytany o to, dlaczego jego zdaniem 28 czerwca nie mogą się odbyć wybory prezydenckie. "Wcześniej lokale wyborcze mieściły się w mniejszych pomieszczeniach, które bez pandemii absolutnie wystarczały. Czekamy na dyspozycje co do odległości pomiędzy osobami, które będą pracować w komisjach obwodowych" - dodał. "Są szkoły, w których mamy 4 komisje obwodowe, a jedną salę gimnastyczną" - podkreślił, zwracając uwagę, że wcześniej część komisji pracowała w zwykłych klasach, które w czasach koronawirusa mogą być za małe i nieodpowiednie ze względów bezpieczeństwa.

