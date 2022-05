"Przemówienie prezydenta Ukrainy, to przygotowanie społeczeństwa ukraińskiego do tego, że pewnych terenów nie da się odzyskać, chodzi m.in. o Donbas, czy Krym" - mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM Jarosław Wolski, politolog i analityk wojenny. Jak zaznacza, politycy oraz ukraińscy wojskowi, wiedzą, że to mrzonka.