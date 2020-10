"Jeśli chodzi o hodowców futer: oczywiście - powinni przestrzegać przepisów. Ale informacje na ten temat są różne. (...) Nie może być tak, że ludzie inwestują w legalny biznes, biorą kredyty na legalny biznes, i nagle państwo im mówi, że w ciągu roku bez odszkodowań albo vacatio legis mają ten biznes zamknąć. Albo trzeba wydłużyć vacatio legis albo dać odszkodowanie" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM senator PSL Jan Filip Libicki pytany o to, czemu ustawa o ochronie zwierząt budzi jego sprzeciw.

Jan Filip Libicki

Pan marszałek Zgorzelski nie chce - tak samo jak i my - opuszczać większości senackiej. (...) Ale pojawiła się ustawa dla PSL-u i naszych wyborców absolutnie kluczowa (ustawa o ochronie zwierząt - przyp. red.). Nie chcielibyśmy, żeby doszło do sytuacji, w której nasi koledzy i partnerzy z PO mówią: "A zobaczymy, jak będziemy głosować" - mówi Jan Filip Libicki. Jeśli się rzeczywiście okaże, że nie będą po stronie PO podjęte wysiłki, żeby jakaś znacząca większość nas wsparła, żeby nasi koalicjanci nas realnie w tym wsparli, to nasze zaufanie co do trwania w tej koalicji, będzie nadwątlone - dodaje senator PSL.





Libicki pytany o to, czy cała ustawa o ochronie zwierząt budzi jego sprzeciw - i kogo broni: mieszkańców wsi czy lobby producentów futer, gość Roberta Mazurka odpowiada:Te nasze trzy warunki są jasne. Vacatio legis musi być 10-letnie. Po drugie: chcemy, żeby inspekcja weterynaryjna towarzyszyła społecznym inspekcjom. A trzecia kwestia dotyczy uboju rytualnego - to jest 8-10 miliardów polskiego eksportu.

Współpraca Koalicji Polskiej z partią Hołowni? "Nic nie wiem o tym, żeby takie rozmowy się toczyły"

Nic nie wiem o tym, żeby takie rozmowy się toczyły. Mnie, jako osobę o poglądach konserwatywnych, wystraszył trochę fakt, że pierwszą parlamentarzystą ruchu została Hanna Gill-Piątek. To by oznaczało, że ten ruch skręca w lewo. Ale być może w przyszłości Szymon Hołownia przedstawi jakieś osoby, które byłyby dla mnie - jako konserwatysty - interesujące - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Jan Filip Libicki pytany o to, czy możliwa jest współpraca Koalicji Polskiej z nową partią Szymona Hołowni.

Libicki był pytany także o to, co słychać u Władysława Kosiniaka-Kamysza - czy "otrząsnął się on po przegranych wyborach prezydenckich". Jest w bardzo dobrym stanie fizycznym i psychicznym - zapewnia Libicki.

Libicki o sytuacji w koalicji rządowej: Jarosławowie postanowili zdekapitować panią premier Emiliewicz

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa o to, czy PSL może wejść do koalicji z PiS. Jan Filip Libicki zaprzeczał. Zawsze zwracam uwagę na los Andrzeja Leppera, Romana Giertycha, a w ostatnim czasie Jarosława Gowina, któremu prawie ukradziono partię, kiedy sprzeciwił się wyborom korespondencyjnym - mówił.

Na uwagę o tym, że ten sam Jarosław Gowin wraca teraz do rządu, Libicki stwierdził, że "tak się akurat ułożyło, że obaj Jarosławowie postanowili zdekapitować panią premier Emilewicz". Ale był taki etap, kiedy wydawało się, że pani Emilewicz zręcznie zwija partię Jarosławowi Gowinowi i sama zostaje prezesem - dodał.