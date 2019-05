"Najwyższy czas zacząć walkę z fejkową polityką w Polsce. Codziennie pojawiają się nieprawdziwe informacje, w które ludzie wierzą' - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Przyznał, że złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące facebookowego profilu o nazwie Sok z buraka. "Szykuję kolejne działania, które są absolutnie konieczne" - zapowiedział. "Codziennie jest tam nieprawdopodobna ilość fejków, kłamstw, manipulacji" - ocenił Jaki. "Wiem, że było lewe finansowanie. A kto? To ma ustalić prokuratura" - dodał.

Pani premier to się należało - stwierdził Jaki pytany o rekordowy wynik Beaty Szydło w wyborach do europarlamentu. Była bardzo dobrym szefem rządu. Uważam, że jeszcze wielka przyszłość w polityce przed nią - dodał.





Robert Mazurek, RMF FM: Państwa i moim gościem jest odchodzący i przychodzący Patryk Jaki. Odchodzący wiceminister sprawiedliwości, przychodzący, a w zasadzie już chyba przybyły eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, prawda?

Patryk Jaki: Prawda.

Zanim do gratulacji, to najpierw najważniejsze: kiedy pan przestanie być wiceministrem sprawiedliwości?

W przyszłym tygodniu.

I znane jest już nazwisko pańskiego następcy?

Jeszcze nie, trwają dyskusje.

Dlaczego nie chcecie powiedzieć, że Sebastian Kaleta?

Dlatego, że to jest pewne.

A Sebastian Kaleta byłby dobrym wiceministrem?

Moim zdaniem byłby dobry. To najzdolniejszy polityk młodego pokolenia w Polsce.

Ale nie może tak szybko zostać wiceministrem, ma 30 lat. Litości.

Rzeczywiście jest młody, ale już doświadczony i utalentowany.

Dobrze, to w takim razie zobaczymy, czy pańskie życzenia stanie się rzeczywistością. Moje gratulacje - powiedziałam, że będą gratulacje, to będą. Wczoraj w naszym studiu był Bartosz Arłukowicz, człowiek, który z drugiego miejsca wygrał w swoim okręgu. Pan co prawda nie wygrał, ale z Beatą Szydło nie dało się pewnie wygrać. No ale z trzeciego miejsca, prawie 260 tysięcy głosów...Pan miał więcej głosów, niż Róża Thun, liderka Koalicji Europejskiej, no i oczywiście, niż lider KO w Warszawie - Włodzimierz Cimoszewicz. Ale od niego, to wszyscy mieli więcej głosów.



