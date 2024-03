„Sprawa Collegium Humanum to z jednej strony efekt ustawy Gowina. Nie byłoby tego typu sytuacji, gdyby nie ustawa z 2018 roku. Ona zlikwidowała nadzór nad studiami podyplomowymi. W zasadzie studia podyplomowe zostały zostawione do dyspozycji uczelniom, bez wnikania w to, jaki jest program, kto tam uczy, jakie są te programy. Gowin mówił to publiczne na komisjach: ludzie są dorośli, nie ma co ich kontrolować, sami decydują, jaki produkt kupują” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Maciej Gdula z Nowej Lewicy. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego odniósł się w ten sposób do skandalu wokół uczelni Collegium Humanum i zasadach, na jakich przyznawała ona dyplomy MBA.

Wideo youtube Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gdula: Sprawa Collegium Humanum to efekt ustawy Gowina Wśród osób, które mogą się pochwalić dyplomami MBA Collegium Humanum, są politycy i członkowie ich rodzin. Osoby związane z uczelnią, w tym rektor, zostały zatrzymane przez CBA. Śledczy podejrzewają, że na uczelni handlowano dyplomami MBA. Gdula stwierdził, że w takich wypadkach istotna jest kontrola. Tam, gdzie państwo kontroluje, poziom jest wyższy. Jest instytucja - Polska Komisja Akredytacyjna, która bada, jak funkcjonują kierunki studiów - mówił gość RMF FM. Co zatem zrobić teraz z Collegium Humanum? Sprawy kryminalne są do załatwienia przez organy ścigania, prokuraturę i sądy. Ale na nas ciąży jakaś odpowiedzialność regulacji, tego, żeby to się nie powtarzało, żeby studia MBA były dobrej jakości. Jest rozwiązanie, które gdzieś tam cały czas jest rozważane, żeby wprowadzić certyfikaty - tłumaczył. Jak dodał, największe wątpliwości budzi połączenie studiów MBA z możliwością zasiadania w radach nadzorczych. A te dwie możliwości uruchomił PiS - stwierdził Gdula. Robert Mazurek dopytywał swojego gościa także o to, czy 15 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu PRL będzie otrzymywać znów pełne emerytury. Według mnie obietnica jest aktualna, bo to są ludzie, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani w 1989 i 1990 roku. Później służyli III Rzeczpospolitej, wiele lat porządnie, nie było wobec nich zarzutów. Jeżeli były wobec kogo zarzuty, to trzeba zrobić sprawę, osądzić taką osobę. To jest pytanie o to, czy dotrzymujemy obietnic w III RP. Moim zdaniem powinniśmy dotrzymywać - mówił. Uważam, że jeżeli ktoś nie popełnił przestępstwa, służył III Rzeczpospolitej, karanie go jest rodzajem zemsty politycznej. Też taką próba pokazania, że III Rzeczpospolita była PRL-em bis, co nie jest prawdą - dodał. Gdula mówił również, że Lewica nie rezygnuje z projektu 1000 zł dla studenta. Myślę, że jest to pomysł warty rozważenia - stwierdził. Zobacz również: Motyka: Ceny prądu nie wystrzelą

Fogiel: Budka wysłałby Obajtka na szafot za przejście na czerwonym świetle

20 tys. mieszkań na tani wynajem w tym roku? Kukucki: Mamy gotowy program

"Kreml strasznie się boi". Kurczab-Redlich o pogrzebie Nawalnego Opracowanie: Karol Żak