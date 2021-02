W przyszłym tygodniu będzie decyzja, co dalej z nauką w szkołach, na razie obecny stan obowiązuje do końca lutego - podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Piontkowski. "Mamy kilka możliwych wariantów, w zależności od tego, jak będzie rozwijała się epidemia. Mamy nadzieję, że przynajmniej uda się utrzymać to, że dzieci z klas I-III uczą się stacjonarnie" - stwierdził wiceminister edukacji i nauki. Jak zaznaczył gość Roberta Mazurka, jeżeli doszłoby do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń, to decyzję ws. dalszego funkcjonowania szkół będzie podejmował premier z Radą Medyczną. "Nasze dane wskazują na to, że w tej chwili nie widać wzrostu liczby zakażeń w szkołach" - dodał Piontkowski.

