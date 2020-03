Zdaniem wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Borysa Budki każdy Polak powinien mieć prawo do przebadania się pod kątem koronawirusa, jeśli ma podejrzenie, że został zarażony. Budka powoływał się przy tym na Niemcy, gdzie testom poddano 200 000 ludzi. Czy 10 maja powinny się odbyć wybory prezydenckie? Borys Budka podkreśla, że wybory powinny się odbyć w takich warunkach, żeby każdy mógł zagłosować. „Jeżeli rząd dojdzie do przekonania, że nie jest w stanie zapewnić dostępności do lokali wyborczych, że nie jest w stanie zapewnić obsady w komisji wyborczej – wówczas będą podejmowane takie działania” – stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM. Dodał, że Platforma Obywatelska nie domaga się wprowadzenia stanu wyjątkowego. „To jest narzędzie, które jest ostatecznością” – podkreślił.

