"Nic w tej sprawie nie jest oczywiste. (...) Na pewno możemy założyć, że niezależnie od tego, kto stoi za włamaniem czy kradzieżą korespondencji mailowej, to interesują się tym nie tylko rosyjskie, ale wszystkie służby specjalne na świecie" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były szef CBA Paweł Wojtunik komentując sprawę wycieku ministerialnych maili.

Paweł Wojtunik / Jacek Turczyk / PAP

Gość Marcina Zaborskiego odniósł się do oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego, że "atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojtunik o wycieku ministerialnych maili: Włamania mogła dokonać nawet grupa dzieciaków

Wciąż nie jest to dla mnie oczywiste, ponieważ słyszę również opinie innych specjalistów, mówiących, że równie dobrze może to być włamanie dokonane przez grupę dzieciaków lub innych hakerów - twierdzi Wojtunik. W tej sprawie powinny zadziałać polskie służby, ale wątpię w jakość ich działania i pozostaje nam opierać się na informacjach podawanych przez sojuszników - dodaje.



Uważa, że zaistniał "totalny brak komunikacji w sytuacji kryzysowej". Bardziej chodzi o pudrowanie problemu, niż realne objaśnianie. Na polskie służby trzeba patrzeć przez pryzmat tego, kto stoi na ich czele. Nie mam tu zaufania do jakości polskich służb, które są ubezwłasnowolnione przez polityków - stwierdza Wojtunik.

Paweł Wojtunik w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Karolina Bereza / RMF FM

Paweł Wojtunik o wycieku ministerialnych maili: Dworczyk powinien zostać pozbawiony certyfikatu bezpieczeństwa

Dlaczego od lat 90. w Polsce wydano 2-3 mld zł na zabezpieczenia? (...) Wszystkie domeny rządowe są chronione, płatne. Polskie państwo wydało olbrzymie pieniądze, żeby ktoś w głupi, naiwny i frywolny sposób te zabezpieczenia łamał - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były szef CBA komentując tłumaczenie ministra Waldemara Budy, że "prywatne skrzynki (których używano do omawiania państwowych spraw - przyp. red.) trudniej zhakować".

Do każdego domu można się włamać, co nie znaczy, że mamy nie zamykać drzwi, nie zakładać zamków i nie zabezpieczać się - podkreśla Wojtunik, dodając: Zdążyłem przeczytać kilka maili, które mówią o informacjach strategicznych i wydaje mi się, że co najmniej minister Dworczyk powinien zostać pozbawiony certyfikatu bezpieczeństwa. O ile nie powinien zostać pozbawiony funkcji.

Wkrótce cała treść rozmowy