„Nie wiem, jaka jest (polska) instrukcja negocjacyjna (ws. nowego budżetu UE – przyp. RMF), mogę wyrażać tylko przypuszczenie. Polska nie może zgodzić się na drastyczne ograniczenie, na odebranie nam funduszy spójności, funduszy rolnych, dlatego że my już przed laty byliśmy poszkodowani w funduszach rolnych w stosunku do Europy Zachodniej. Po drugie: jeśli będzie nacisk na ‘zielone porozumienie’ (Europejski Zielony Ład – przyp. RMF), to musimy dostać rekompensatę. No i po trzecie: nie możemy zgodzić się na to, by środki unijne były powiązane z jakimiś dodatkowymi warunkami” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM europoseł PiS Witold Waszczykowski.

