"Nikt nie wie, co się dzieje w strefie przygranicznej. Straż graniczna też może nie wiedzieć, nie ma informacji o wszystkich ludziach, którzy tam się znajdują, wszystkich ludziach, którzy próbują się w ten sposób przedostać. Nie zapominajmy o tym, że są przymuszani do tego przez stronę białoruską, przynajmniej z tych informacji, które do nas docierają" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Sośniak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pytany przez Piotra Salaka o sytuację na granicy polsko-białoruskiej. "Skali tego, co się dzieje w tym momencie w strefie kryzysu humanitarnego, nikt do końca nie zna" - podsumował Sośniak.

