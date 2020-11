„Każdy poseł ma prawo podejmować takie decyzje. Powinien ocenić czemu one tak naprawdę służą. Co naprawdę chciałby dzisiaj osiągnąć pan poseł to jest mi niestety trudno powiedzieć. Myślę, że czas na refleksję jakiś jest, a to, że podjął taką decyzję – na razie znamy ją medialnie, dokumenty w tej sprawie nigdzie nie trafiły - no cóż, przykro mi, żałuję, ale nawet biorąc to pod uwagę ta większość parlamentarna istnieje” - tak odejście Lecha Kołakowskiego z Prawa i Sprawiedliwości komentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber.

