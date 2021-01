„Tego jeszcze nie wiemy, to zależy przede wszystkim od liczby zachorowań, od liczby chorych” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister edukacji, Dariusz Piontkowski, pytany o to kiedy dzieci wrócą do szkół. Jak dodał, wstępnych deklaracji w tym temacie należy się spodziewać jutro, jednak „pandemia zachowuje się nieprzewidywalnie, więc mimo decyzji, które będą zapewne jutro ogłoszone, mogą pojawić się jakieś korekty”. Gość Marcina Zaborskiego obstaje również przy swoim zdaniu na temat testowania nauczycieli pod kątem koronawirusa, przekonuje, że nie jest to potrzebne. „Jeżeli miałoby być to skuteczne, trzeba by takie testy powtarzać. Taka decyzja zapadła i ja się jej podporządkowuje” – mówił Piontkowski.

Może jest to zwiększone poczucie bezpieczeństwa nauczycieli, nowe kierownictwo ministerstwa i premier takie rozwiązanie zaakceptowali. Ja mam prawo do tego, żeby mieć odmienny pogląd w tej sprawie - komentował wiceminister edukacji akcję masowego testowania nauczycieli

W rozmowie z Marcinem Zaborskim przypomniał, że masowym testom podlegać będą nauczyciele klas I-III i pracownicy administracji, którzy mają kontakt z dziećmi, czy nauczycielami. Pytany co z nauczycielami przedszkoli przekonywał, że nie ma potrzeby ich testowania. 1-1,5 proc. przedszkoli musiały ograniczyć zajęcia do tej pory w związku z pandemią. To oznacza, że w tych placówkach nie dzieje się nic złego, tak żeby trzeba nauczycieli przedszkolnych masowo testować - wyjaśnił Piontkowski.

Kiedy powrót dzieci do szkół? "Główna decyzja jest w rękach ministra zdrowia"

Główna decyzja jest w rękach ministra zdrowia. On jest właściwą osobą do tego, żeby mówić w jaki sposób zwalczać epidemię - mówił wiceminister edukacji, pytany o to, czy po feriach (tj. 18 stycznia) dzieci wrócą do szkół. Jego zdaniem otwarte szkoły nie mają wpływu na zwiększenie zachorowalności na Covid-19 w Polsce. Marcin Zaborski przypomniał wypowiedź ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, który mówił o tym, że "szkoły są głównym rozsadnikiem epidemii". Nadal uważam, że szkoły nie są ważnym rozsadnikiem epidemii. Pan minister mówił, że zwiększone kontakty społeczne są szkodliwe, a nie same otwarte szkoły - komentował Piontkowski.

Przypomniał, że szkoły - kiedy na początku września zostały otwarte, tylko w kilku procentach musiały być w trakcie zamykane ze względu na zagrożenie epidemiczne. Liczba zamykanych szkół, to była zaledwie kilka procent, a zdecydowana większość zakażeń była z zewnątrz - przekonywał wiceminister edukacji. Zdecydowana większość "krajów starej unii" nie zdecydowała się na zamkniecie szkół, jeżeli to zrobiły, to zrobiły to zdecydowanie później, niż polski rząd - dodał.

Piontkowski: Jutro wstępna decyzja o powrocie do szkół

Chcielibyśmy, aby to było z maksymalnie dużym wyprzedzeniem. Dlatego minister Czarnek mówił o tym, że jutro powinniśmy, przynajmniej wstępnie, poznać decyzję ws. powrotu części, czy być może jakiejś większej grupy uczniów. Natomiast tak, jak mieliśmy okazję wielokrotnie się przekonać, epidemia potrafi być nieobliczalna - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, zapytany, kiedy dyrektorzy szkół dowiedzą się, czy mają przygotować szkoły na powrót uczniów.

W programie padło też pytanie, czy nauczyciele, którzy nie są przypisani do jednej klasy, lecz uczą swoich przedmiotów w kilku oddziałach, będą prowadzić zajęcia, jeśli uczniowie klas 1-3 wrócą do zajęć stacjonarnych. Tak, ponieważ oni pracowali z tymi dziećmi - odpowiedział Piontkowski. Na uwagę, że tacy nauczyciele będą "mieszać się" z różnymi grupami uczniów wiceminister edukacji i nauki odparł: To prawda, ale powinni zastosować te metody dystansu społecznego, maseczek, dezynfekcji tak, aby w miarę możliwości ten kontakt ograniczyć.

Marcin Zaborski zapytał swojego gościa także o to, dlaczego, wbrew listopadowym zapowiedziom ministra Czarnka, do zajęć stacjonarnych w pierwszej kolejności nie wrócą maturzyści i ósmoklasiści. To są ludzie nastoletni, który potrafią spokojnie poradzić sobie z programami komputerowymi techniką kształcenia na odległość. Natomiast dzieci najmłodsze niestety albo stety takich umiejętności jeszcze nie mają, wymagają także opieki ze strony rodziców czy osób zaprzyjaźnionych. I to sami nauczyciele pracujący z tymi dziećmi wyraźnie mówią, że chociażby w pierwszych klasach trudno nauczyć dziecko pisania, kiedy nie ma się bezpośredniego kontaktu, nie można na bieżąco skorygować tego, jak dziecko pisze literki - odpowiedział Piontkowski.