Paweł Szrot, szef gabinetu Prezydenta RP był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Piotr Salak zapytał swojego gościa o wrażenia prezydenta Andrzeja Dudy po historycznej wizycie czterech prezydentów (Polski, Litwy, Łotwy i Estonii) w Kijowie. "Andrzej Duda jest zbudowany tym, co widział na Ukrainie. Pod wielkim wrażeniem zniszczeń i barbarzyństwa rosyjskiego ataku, ale przede wszystkim zbudowany postawą Ukraińców - od prezydenta, przez jego rząd i wojsko, po zwykłych obywateli" - powiedział Paweł Szrot. Dodał, że decyzję o wyjeździe podjął sam Andrzej Duda. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM nie zdradził jednak, kto był inicjatorem wizyty w Ukrainie.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot / Radek Pietruszka / PAP

Wideo youtube

Pan prezydent przyjechał bardzo poruszony. Wielkie emocje wywołała w nim wizyta na pobojowisku, wśród zniszczonych sprzętów, tam, gdzie ludzie walczyli i ginęli. Prezydent powiedział, że armia rosyjska dokonuje w Ukrainie zbrodni wojennych. Armią rosyjską dowodzi i wysłał ją na zniszczenie i śmierć Władimir Putin - powiedział Paweł Szrot pytany o to, czy prezydent Andrzej Duda nazwał Władimira Putina zbrodniarzem wojennym.

Piotr Salak zapytał swojego gościa o to, czy to, co Rosjanie robią w Ukrainie, jest ludobójstwem.

Moim zdaniem, i zdaniem pana prezydenta, czyny armii rosyjskiej mają znamiona ludobójstwa - odpowiedział szef gabinetu Prezydenta RP.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM został zapytany też o raport Komisji Antoniego Macierewicza, dotyczący przyczyn katastrofy smoleńskiej.

Raport komisji Antoniego Macierewicza to bardzo rozbudowany dokument. Nie rozmawiałem o nim z prezydentem, sam go jeszcze nie czytałem. Nie chcę nic pochopnie wskazywać. Poszlaki, które występują w tej sprawie, układają się w logiczną całość, która wskazuje na winę strony rosyjskiej - odpowiedział gość Piotra Salaka.