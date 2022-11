Nie będzie dodatkowej opłaty na rachunkach za prąd w związku z budową elektrowni atomowej - zapewniała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dziś pojawiały się informacje, że rząd pracuje nad nowym podatkiem, nazwanym już przez niektórych "jądrowym". Miałaby to być licząca kilka złotych opłata doliczana do naszych rachunków za prąd.

Minister Moskwa zapewnia: Podatku "jądrowego" nie będzie Michał Dukaczewski / RMF FM

"Nikt ze strony rządowej nie przekazał takiej informacji, że będzie jakakolwiek dodatkowa opłata za energetykę jądrową i nie przewidujemy żadnej dodatkowej opłaty na rachunku, żadnego przenoszenia kosztów tej inwestycji na obywateli. Ona cały czas jest realizowana ze środków budżetowych i przez najbliższe lata też tak będzie" - mówiła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Anna Moskwa powiedziała też, że sprawdzane jest regularnie poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce. "I to poparcie sięga już 80 proc. Co ciekawe - właśnie na tych terenach, gdzie ma być energetyka jądrowa, to poparcie jest najwyższe w całym kraju, to jest powyżej 80 proc." - mówiła.

Piotr Salak pytał też swojego gościa o możliwe referendum wśród mieszkańców miejscowości Lubiatowo-Kopalino, czy chcą, aby tam powstała elektrownia jądrowa.

"Nie wydaje się, żeby ono było potrzebne. Bardziej stawiamy na to, co już teraz jest prowadzone, czyli na dialog z lokalną społecznością i to zarówno miejscowości Lubiatowo-Kopalino, jak i całej (gminy - przyp. red.) Choczewo, zarówno na poziomie władz lokalnych ten dialog już jest, ale absolutnie zamierzamy go dalej prowadzić z mieszkańcami. Każda inwestycja jest szansą dla lokalnej społeczności, dla konkretnego regionu. Te 4 tys. miejsc pracy, to jest pierwsza korzyść, ale musimy mieć też świadomość, że ci pracownicy, którzy tam będą przebywać, będą potrzebowali noclegu, będą potrzebowali dostępu do wszystkich usług, których normalnie potrzebujemy, funkcjonując na danym terenie. Więc jest to niewątpliwa korzyść dla mieszkańców, nie mówiąc już o podatkach, które do gminy będą płynęły" - mówiła.

Jak dodała, miejscowości Lubiatowo-Kopalino, to lokalizacja wyznaczona wstępnie. "Oczywiście w decyzji środowiskowej tym wariantem alternatywnym jest Żarnowiec" - podkreślała.

Pytana o to, kiedy zapadnie ostateczna decyzja co do lokalizacji, odpowiedziała że "w wariancie optymistycznym" będzie to 2023 ewentualnie 2024 rok. Kolejny rok to będzie kwestia umowy przełączeniowej. Poinformowała, że obecnie trwają transgraniczne uzgodnienia środowiskowe.

Co ze zmianą zasady 10H?

Piotr Salak pytał też o to, co dalej z energetyką wiatrową. Kiedy możliwe jest odmrożenie ustawy mówiącej o zmianie zasady 10H?

"Na dzisiaj rzeczywiście ta zasada 10H istnieje i my nie jesteśmy tu odosobnieni. W wielu państwach europejskich jest też to ograniczenie 10H. To, co zaproponowaliśmy w ustawie, która została skonsultowana, przyjęta przez nasze kierownictwo, przez Radę Ministrów i skierowana do Sejmu, to możliwość znalezienia tej odległości pomiędzy 500 metrów a 10H. Może być to w pewnych uwarunkowaniach nadal 10H, jeżeli to będą uwarunkowania środowiskowe" - podkreślała.

"Sejm pracuje co tydzień nad różnymi dokumentami, ustawami energetycznymi, więc zakładam, że jak dokończymy legislację gazową, bo jeszcze to jest ostatnia ustawa z tego dużego pakietu energetycznego, przyjdzie czas na 10H. Ustawa została przyjęta na Radzie Ministrów, tak samo na kierownictwie w naszym resorcie, gdzie również koalicję mamy. My jesteśmy oczywiście otwarci, żeby w komisjach sejmowych, na sesjach plenarnych rozmawiać o dodatkowych zabezpieczeniach, o dodatkowych korzyściach dla społeczności lokalnych, jeżeli taka chęć by była, czy innych elementach" - zaznaczała.

Jak dodała minister, "bardzo byśmy chcieli, żeby już w tym roku zajął się Sejm tą ustawą, żeby się rozpoczął ten dialog i ta rozmowa".

W Polsce zabraknie węgla na zimę?

"Węgla w Polsce nie zabraknie, ten węgiel już w Polsce jest. Cieszy nas, i za to też samorządom dziękujemy, że zechciały przystąpić do tej propozycji, którą złożyliśmy. Zresztą ustawa, która została wczoraj podpisana przez prezydenta, została przygotowana z inicjatywy samorządów, które już sprzedawały węgiel, ale zgłaszały nam różne uwarunkowania, przede wszystkim biurokratyczne i różne formalności, które utrudniały ten proces. Stąd też ustawa, która to ułatwia. Ten węgiel już w Polsce jest, w portach jest, jest rozwieziony po zsypiskach" - mówiła.

Piotr Salak zwrócił uwagę, że opozycja i niektórzy eksperci mówią, że zabraknie do 4 mln ton węgla.

"Słyszałam już różne wersje. I też ta różnorodność tych poziomów straszenia pokazuje, że one nie są wiarygodne. To, co my sprawdzaliśmy na początku sezonu - obliczyliśmy tę lukę na poziomie 3 mln ton. Te 3 mln ton już zostały importem na dzisiaj uzupełnione. To wszystko, co nadal wpływa do portów, to jest zabezpieczenie, bo zakładamy, że część mieszkańców pewnie też zechce się zabezpieczyć na kolejny sezon albo na wariant zimnej zimy. Na dzisiaj mamy dobrą pogodę, ale chcemy być przygotowani na każdą temperaturę" - dodała minister Moskwa.