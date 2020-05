"Oklaskiwałem (w Pałacu Prezydenckim – red.) nową I Prezes Sądu Najwyższego, podawałem wszystkim rękę, zachowywałem się kulturalnie" – przyznał w rozmowie z RMF FM sędzia Michał Laskowski, nowy prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego. Pytany o to, czy dla niego Małgorzata Manowska jest legalnie wybraną I prezes SN, Laskowski odpowiedział: "Została powołana przez prezydenta i tak należy ją traktować. To nie oznacza, że wszystkie zastrzeżenia, które były formułowane, co do przebiegu Zgromadzenia Ogólnego, przestają istnieć".

Zdaniem sędziego Michała Laskowskiego, zastrzeżenia wobec nominacji Małgorzaty Manowskiej na stanowisko I Prezes SN będą w dalszym ciągu się pojawiać, co jest niekorzystne dla samego Sądu Najwyższego.

Zaznaczył jednocześnie, że nie będzie podważał wyboru prof. Manowskiej na stanowisko I Prezes Sądu Najwyższego. "Nie będę podważał, w tym sensie, że nie będę kontestował, nie wykonywał poleceń. Tak duża instytucja, składająca się z tak wielu izb, wymaga współpracy" - podkreślał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Michał Laskowski o swojej nominacji: Zdziwiłem się. Nie sądziłem, że prezydent podejmie taką decyzję

"Zdziwiłem się. Nie sądziłem, że pan prezydent podejmie taką decyzję" - mówi o swojej nominacji na prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Michał Laskowski, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. "Nigdy nie ukrywałem swoich poglądów, nigdy nie ukrywałem, że jestem krytykiem wprowadzanych zmian w sądach, czy tej "dobrej zmiany w sądownictwie", nie jestem też sympatykiem sprawowania funkcji przez prezydenta" - przyznaje szczerze sędzia Laskowski.

Prowadzący rozmowę Marcin Zaborski przypomniał Laskowskiego jego wypowiedzi, kiedy rezygnował z funkcji rzecznika Sądu Najwyższego. Na przykład w rozmowie z Onetem powiedział: "Nie chcę być twarzą tego nowego sądu. Kończy się pewien etap, nadchodzi nowy, a ja nie zamierzam go reprezentować". Przyjmując nominację na prezesa Izby Dyscyplinarnej SN stał się pan częścią tego sądu - zauważył dziennikarz RMF FM. Nie boi się pan, będzie listkiem figowym? - pytał nasz dziennikarz.

"Trochę się tego boję. Na tym polegały moje dylematy przed przyjęciem nominacji. Z drugiej strony powstaje pytanie, jak w sytuacji jaką mamy, jak zachować się stosownie i przyzwoicie? Czy kontestować, protestować, nie zgadzać się z niczym, czy próbować reprezentować Izbę Karną jako prezes, starać się zachować wszystkie możliwe wartości" - mówił Michał Laskowski - "Ma to być próba działalności zmierzającej do ochrony wartości, które są w sądownictwie ważne" - uzasadniał swoją decyzję.

Pytany o współpracę z sędziami wskazanymi przez obecną KRS, nowy prezes Izby Karnej SN powiedział: "Będę się starał przyzwoicie i stosownie zachować. Będę się starał znaleźć taką drogę, która będzie drogą środka. Na tyle ile się da. Jest pewien punkt, którego przekroczyć się nie da".

Michał Laskowski: Jest w Sądzie Najwyższym podział na „starych” i „nowych” sędziów

"Nie, nie trzeba. Natomiast dotychczas tak było, że jednak ten, kto uzyskiwał większość, a w dodatku tak znaczącą większość był powoływany na I Prezesa (Sądu Najwyższego - red.)" - odpowiedział sędzia Michał Laskowski na pytanie, czy trzeba zdobyć większość głosów w Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, żeby zostać I Prezesem SN.

Marcin Zaborski zapytał Michała Laskowskiego w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM, czy ma poczucie, że część obrońców konstytucji nie daruje mu wybrania kompromisu i pójścia "środkiem drogi." "Mam. Z tym się wiąże m.in. ciężar sprawowania tej funkcji. Ale on dotyczy także prezesów pozostałych izb. Jakoś sobie trzeba z tym radzić. Można się oczywiście obrazić, zabrać zabawki i zrezygnować. To zawsze będę mógł zrobić. Natomiast pytanie - jak to robić? Co powinniśmy robić? W ogóle z nimi (sędziami wybranymi przez nowe KRS - red.) nie współpracować? W ogóle im niczego nie wyznaczać?" - odpowiedział nowo wybrany prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM padło też pytanie o podział na "starych" i "nowych" sędziów Sądu Najwyższego. "Ten podział niewątpliwie jest. On nie skończył się oczywiście dzisiaj czy wczoraj. On niestety nie służy autorytetowi Sądu ani pracy normalnej. On niestety pozostanie chyba przynajmniej przez jakiś czas. Myślę, że jakąś szansą na zmianę tej sytuacji byłoby dokonanie zmian w ustawach - o KRS i Sądzie Najwyższym" - powiedział Laskowski.

Były rzecznik Sądu Najwyższego odpowiedział też na pytanie, czy praca w Ministerstwie Sprawiedliwości w CV nowej I Prezes SN Małgorzaty Manowskiej jest dla niego problemem. "Ja bym nie wyolbrzymiał tego problemu. Zdaję sobie sprawę, że sędzia powinien być neutralny, apolityczny, nie powinien być kojarzony z żadną opcją polityczną. I każdy z nas stara się, na ile to możliwe, tę neutralność zachować. Natomiast były już w przeszłości takie przypadki. I one będą. Sędzia może sprawować funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie, wynika to z ustawy. I pani Manowska nie była jedynym sędzią, który taką funkcję sprawował, i nie była też jedyną osobą, która obejmowała potem stanowisko prezesa sądu" - odpowiedział Laskowski.