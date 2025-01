Gościem Popołudniowej Rozmowy w RMF FM będzie były premier i b. prezes NBP prof. Marek Belka. Porozmawiamy o zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta USA i skutkach ekonomicznych decyzji amerykańskich wyborców.

Marek Tejchman porozmawia z naszym gościem o Donaldzie Trumpie, który dziś zostanie zaprzysiężony na 47. prezydenta USA. Zapytamy m.in. o zapowiadane przez niego nałożenie horrendalnych ceł na towary z Kanady i Chin oraz relacje handlowe Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi.

Padną też pytania o to, jak bardzo zmieni się Ameryka, czy Donald Trump doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie i jak ważna będzie dla niego Polska.

