​Joe Biden w ostatnich godzinach swojego urzędowania na stanowisku prezydenta USA ułaskawił ludzi, którzy są uważani przez Donalda Trumpa za jego politycznych przeciwników. Mowa m.in. o Anthonym Faucim, gen. Marku Milleyu i członkach komisji badającej atak na Kapitol z 6 stycznia 2021 r.

Joe Biden / AA/ABACA/Abaca / East News

Joe Biden wydał to postanowienie po publicznych zapowiedziach Donalda Trumpa dotyczących stworzenia "listy wrogów", na której mieliby znaleźć się polityczni przeciwnicy przyszłego prezydenta oraz osoby odpowiedzialne za prowadzone przeciwko niemu śledztwa.

Dr Anthony Fauci, były doradca medyczny prezydenta USA i wieloletni dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, odegrał kluczową rolę w kierowaniu działaniami USA podczas pandemii Covid-19. Wdrażane pod jego rekomendacjami restrykcje pandemiczne były krytycznie oceniane przez amerykańską prawicę.

Gen. Mark Milley to były przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, który wyraził m.in. pogląd, że republikanin jest "faszystą do szpiku kości". Prezydent elekt oskarżał wojskowego o zdradę ze względu na jego rozmowę z chińskim odpowiednikiem. Generał miał go uspokajać podczas zamieszania wokół wyborów prezydenckich w 2020 r., że Waszyngton nie zamierza atakować Pekinu.

Bezprecedensowy ruch

Decyzja Joe Bidena jest postrzegana jako bezprecedensowy ruch, mający na celu ochronę kluczowych urzędników i polityków w obliczu zmiany władzy w USA.

Ustępujący prezydent w podobny sposób ułaskawił swojego syna, chroniąc go nie tylko od postawionych mu zarzutów, ale też innych przestępstw, które mógł popełnić w ciągu ostatniej dekady.

Donald Trump wielokrotnie podczas kampanii sugerował "rozliczenie" tych, którzy - jego zdaniem - "używali wymiaru sprawiedliwości jako broni".

Szczególnie gorliwym orędownikiem zemsty i rozprawienia się z "głębokim państwem" jest wybrany przez prezydenta elekta na przyszłego szefa FBI Kash Patel, który napisał na ten temat serię książek dla dzieci i zapowiadał, że "weźmie się" też za spiskujących przeciwko Trumpowi dziennikarzy.