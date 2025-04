Zbrodnia, której dokonano w niedzielę Weitefeld, wstrząsnęła Niemcami. W niewielkiej miejscowości na zachodzie kraju w domu jednorodzinnym znaleziono trzy ciała. Policja nadal szuka sprawcy i informuje, że potrójne zabójstwo mogło mieć kontekst rodzinny - podaje portal focus.de.

Policjanci poszukują sprawcy zbrodni / THOMAS FREY / PAP/EPA

Sprawca wciąż na wolności

Niemieccy funkcjonariusze wciąż poszukują sprawcy makabrycznej zbrodnia. W ustaleniu jego tożsamości może pomoc kask motocyklowy, który - jak informuje stacja RTL - został znaleziony na miejscu zbrodni.

Gdy do domu jednorodzinnego dotarła policja, zauważyła uciekającą osobę - prawdopodobnie mężczyznę. Możliwe, że to on był sprawcą i do niego należał odnaleziony kask. Ta hipoteza nie została jednak oficjalnie potwierdzona.

Śledczy uważają, że sprawa może mieć kontekst rodzinny. Wskazuje na to czas, w którym doszło do zbrodni - godzina 3:00 w nocy. Informują też, że od mieszkańców okolicy otrzymali wiele informacji, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

Zgłoszenie od ofiary

Policja o niebezpiecznej sytuacji w Weitefeld dowiedziała się dzięki telefonicznemu zgłoszeniu. Na numer alarmowy o 3:45 zadzwoniła 44-letnia Nadine S. Kobieta według RTL krzyczała i błagała o pomoc. To właśnie po tym sygnale mundurowi ruszyli na miejsce. Gdy pojawili się pod wskazanym adresem, było za późno. W domu odnaleźli trzy związane taśmą izolacyjną ciała: 44-latki, jej 47-letniego męża i zaledwie 16-letniego syna.

Według niepotwierdzonych informacji podczas zbrodni mogły być użyte broń palna lub ostre narzędzia.

Mundurowi uspokajają mieszkańców

"Na chwilę obecną nie ma dowodów na konkretne zagrożenie dla społeczeństwa" - powiedziała miejscowa policja. Niemniej jednak, mundurowi ostrzegali kierowców przed zabieraniem autostopowiczów.