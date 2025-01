Już dziś w Waszyngtonie zaprzysiężenie Donalda Trumpa. Republikanin wraca do Białego Domu po 4-letniej przerwie. Obejmie urząd jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Co jego wybór oznacza dla USA? Jak reaguje świat? Na kim Trump oparł swoją administrację i w jaki sposób jego rządy wpłyną na globalną gospodarkę? Odpowiedzi na te pytania dziś przez cały dzień w specjalnym programie Radia RMF24. Redakcja naszej internetowej stacji do rozmów zaprosiła amerykanistów, dyplomatów i ekonomistów!

Donald Trump / CNP/ABACA / PAP/Abaca Donald Trump wraca dziś na urząd prezydenta po 4 latach przerwy. Taka sytuacja ma miejsce dopiero po raz drugi w historii Stanów Zjednoczonych. Co dla Ameryki i dla świata oznacza zmiana w Białym Domu? Jaki kraj zostawia Donaldowi Trumpowi ustępujący Joe Biden? Jakie mogą być pierwsze decyzje nowego prezydenta? Od czego Trump zacznie urzędowanie? Co zrobi w kwestii Ukrainy i jak ułoży relacje z Europą i Polską? Odpowiedzi na te i w wiele innych pytań dziś przez cały dzień w Radiu RMF24! Wszystko, co musicie wiedzieć o zmianie władzy w Stanach Zjednoczonych - znajdziecie w specjalnym programie w naszej informacyjnej stacji! Posłuchajcie na żywo na RMF24.pl lub na platformie RMF ON. Zespół Radia RMF24 do rozmów zaprosił amerykanistów, dyplomatów i ekonomistów / Grafika RMF FM Rozmowa o 7:00 w Radiu RMF24 - Jacek Czaputowicz , były minister spraw zagranicznych

, były minister spraw zagranicznych Czy "Trump 2.0" będzie okresem gospodarczej niepewności? O 9:10 - Piotr Kuczyński , główny ekonomista i analityk Domu Inwestycyjnego Xelion

, główny ekonomista i analityk Domu Inwestycyjnego Xelion Najważniejsi wokół prezydenta. Kim są ludzie Donalda Trumpa? O 10:10 - dr Wojciech Kwiatkowski , amerykanista z UKSW

, amerykanista z UKSW Zakończenie wojny w jeden dzień? Jaką politykę zagraniczną będzie realizował nowy prezydent USA? O 12:10 - dr Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Polityka wewnętrzna. Co Trump szykuje Amerykanom? O 14:40 Andrzej Kohut, amerykanista, prowadzący "Przegląd zagraniczny" w Radiu RMF24 Zobacz również: "Kiedy słońce zajdzie, nielegalni imigranci będą w drodze do domu". Dziś zaprzysiężenie Trumpa

Kongres potwierdził. Donald Trump oficjalnie wybrany prezydentem USA



