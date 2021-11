"Dziś mamy najistotniejszą sprawę. Walkę o ludzkie życie. Statystyki są szokujące ( zakażeń – przyp.red). Wszystkie siły powinny się skupić na tym, aby zaniedbania rządu wyeliminować. Ofiary Covid-19 powinny być uczczone, nie ma jednak lepszej metody na uczczenie tej pamięci, jak niedopuszczenie do kolejnych ofiar " - mówi gość Popołudniowej Rozmowy w RMF FM sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

Pytany o obowiązkowe szczepienia, odpowiada: jeżeli tak, to trzeba to zrobić na podstawie tego, co mówią lekarze, a nie na podstawie maili pana Dworczyka. "Poprzemy każde rozwiązanie z rekomendacją Rady Medycznej"- tłumaczy.