„Lewica nie stoi na czele tych protestów. To są protesty społeczne, protesty oddolne. To, kiedy, gdzie i w jaki sposób te osoby demonstrują, to jest ich wybór i wolna wola” – przyznała na antenie RMF FM Magdalena Biejat odnosząc się do Strajku Kobiet. Posłanka Lewicy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zaznaczyła, że partia wspiera osoby demonstrujące, ale nie zbiera podpisów pod referendum ws. aborcji. Biejat w internetowej części rozmowy odniosła się także do oświadczenia Kingi Dudy na temat aborcji. "Jej oświadczenie nie zdziwiło mnie specjalnie, ale też było smutne" - przyznała wiceszefowa Lewicy.

