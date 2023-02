"Prezydent Biden przylatuje tutaj, nie żeby zagrzewać do jedności, ale żeby pokazać tę jedność. Co do zasady państwa europejskie wydają się zjednoczone i silne w swoim poparciu dla Ukrainy" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM płk rez. dr Piotr Łukasiewicz, były ambasador RP w Afganistanie. "Z większą niecierpliwością czekam na przemówienie Putina, który w ciągu dzisiejszego dnia znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji" - dodał gość Kazimiery Szczuki.

Wideo youtube W poniedziałek amerykański prezydent pojawił się z niespodziewaną wizytą w Kijowie. Było to niewątpliwie zaskakujące i historyczne. Ta wizyta w Kijowie i w Warszawie spina klamrą tę wojnę, ponieważ koresponduje bardzo mocno z pierwszą wizytą wojenną Bidena w Polsce - podkreślił gość RMF FM. Jak zaznaczył, "Biden powiedział w Kijowie - i to jest najważniejszy przekaz tej wizyty europejskiej - że świat się zjednoczył". Czy świat rzeczywiście zjednoczył się w poparciu dla Ukrainy? Kazimiera Szczuka pytała o Niemcy, gdzie słychać ruchy pacyfistyczne. Żyjemy w państwach demokratycznych, gdzie wypowiedzi różnego rodzaju są tolerowane i akceptowane. Niemcy wykonały niezwykle silną pracę ekonomiczną, wojskową i polityczną również nad takim gwałtownym przesunięciem ze stronnictwa pokoju do państwa, które stoi w równym szeregu z Ameryką, Polską, Francją, Wielką Brytanią - mówił Łukasiewicz. Na kilka godzin przed wizytą Bidena w Ukrainie, Amerykanie powiadomili o tym fakcie Rosję. Zupełnie nieistotny szczegół. Powiadomili, bo prezydent mocarstwa nuklearnego jedzie do ogarniętego wojną Kijowa. Gdyby mu się coś stało, gdyby się potknął, byłaby trzecia wojna światowa. I to wojna nuklearna. Szczegół techniczny, który pokazuje, że USA nawet tak skrajnych sytuacji się nie boją - stwierdził Łukasiewicz. We wtorek Biden będzie przemawiał w Warszawie. Rosja czeka na orędzie Władimira Putina. Powiedziałbym, że z większą niecierpliwością czekam na przemówienie Putina, który w ciągu dzisiejszego dnia znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Jestem ciekaw, jak on zareaguje na ten niesłychany akt "wrogości" wobec niego. On siedzi w bunkrach, porusza się pancernymi pociągami, w przeciwieństwie do Zełenskiego nie pojawił się nigdy na linii frontu, spotyka się z Łukaszenką od czasu do czasu, ma ten swój groteskowy 20-metrowy stół... - mówił gość RMF FM. Czy Zachód przestał się bać szantażu nuklearnego Rosji? Często było takie sformułowanie, że mocarstwo nuklearne nie może przegrać wojny. Przypominam sobie przegrane wojny - w Wietnamie amerykańską, w Afganistanie sowiecką, wycofanie Amerykanów z Afganistanu. Mocarstwa nuklearne przegrywają wojny konwencjonalne. Nie jest prawdą, że musi nastąpić eskalacja nuklearna - zaznaczył Łukasiewicz. Zobacz również: Paweł Zalewski gościem Porannej rozmowy w RMF FM

