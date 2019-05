„Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie policzyć ilości zgłoszeń. Telefony, które dzwonią non stop mają ustawioną informację: "dziękuję, że zdzwonisz. Przepraszamy, oddzwonimy". Tak samo jest z e-mailami. Od niedzieli odpowiedzieliśmy tylko na kilkanaście, a jest ich bardzo dużo. Tego nie jesteśmy w stanie policzyć" - tak mówi o reakcjach na film braci Sekielskich w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marek Lisiński, prezes Fundacji "Nie lękajcie się".

Marcin Zaborski pytał swojego gościa o to, czy jeszcze w tej kadencji Sejmu fundacja złoży propozycję projektu ustawy ws. ochrony dzieci przed pedofilią. Chcemy się bardzo dobrze przygotować, żeby nie skrzywdzić osób, które będą się do nas zgłaszały - deklaruje Lisiński. (...) To nas trochę dziwi i nie rozumiemy, dlaczego zajęto się zmianą prawa, a nie ma tam nic o ochronie małoletnich, tylko jest o karaniu sprawców - mówi gość Popołudniowej rozmowy.

Marcin Zaborski, RMF FM: Gościem jest Marek Lisiński Założyciel i prezes fundacji "Nie lękajcie się", wspierającej ofiary molestowania seksualnego przez księży. Ile osób zgłosiło się do fundacji od premiery filmu braci Sekielskich, ile ofiar zdecydowało się opowiedzieć swoją historię?

Marek Lisiński: Powiem szczerze, że na tę chwilę nie jesteśmy w stanie policzyć ilości zgłoszeń, ponieważ telefony, które dzwonią non stop mają poustawiane informacje "Dziękuję, że dzwonisz, przepraszamy oddzwonimy". Tak samo jest z mailami, że od niedzieli odpowiedzieliśmy na kilkanaście, a jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tego nikt nie policzył i nie jesteśmy na te chwilę w stanie tego policzyć.

Macie gotowy projekt ustawy o powołaniu komisji, która zbada przypadki pedofilii wśród księży?

Dziś przedstawiliśmy w Sejmie założenia takiej komisji. Nad projektem będą pracować legislatorzy, żeby o ubrać w język ustaw i prawa.

Czyli dokumentu jeszcze nie ma? Bo mówicie, że pracujecie nad tym od 6 miesięcy.

Tak. Nie możemy zrobić tego w ciągu 9 dni. Mamy w zespole konstytucjonalistów, konstytucjonalistki, prawników od prawa kanonicznego. To jest rzesza ludzi, która pracuje nad tym. My chcemy się przygotować bardzo dobrze. Z racji tego, żeby nie skrzywdzić ofiar, które będą się do nas zgłaszały.



