"Patrząc na to, co widzę w szpitalu, nie czuję się uspokojony (przez premiera Mateusza Morawieckiego - przyp. red.). Do szpitala nadal trafiają do nas pacjenci dodatni - zakażeni koronawirusem i chorujący na Covid-19. Nie są to liczby mniejsze niż były np. podczas mojego pierwszego dyżuru w szpitalnym oddziale ratunkowym 31 października. To, że liczby są niższe nie wynika z tego, że opanowujemy epidemię szalejącą w Polsce, a że zmniejszyliśmy liczbę wykonywanych testów" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM lekarz Bartosz Fiałek pytany o to, czy jego zdaniem jest tak jak mówi premier Mateusz Morawiecki, że w Polsce w ostatnim czasie wygrywamy walkę z pandemią.

REKLAMA