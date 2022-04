"Ważne by było, by Stolica Apostolska nazwała sprawcę tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, żeby napiętnowała Władimira Putina" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jan Piekło, były ambasador Polski w Kijowie. Jak dodał, tak na razie się nie dzieje.

Jan Piekło na zdjęciu z 2017 r. / Darek Delmanowicz / PAP

"Rzeczywiście mamy do czynienia z pewnego rodzaju symetryzmem, że właściwie jedna i druga strona jest tak samo winna. To nieprawda. Tak nie jest" - podkreślił gość Tomasza Terlikowskiego.

Prowadzący pytał, czy naciski na Watykan coś zmienią. Przypomniał również, że pojawiają się informacje, że papież Franciszek może się spotkać z patriarchą Cyrylem.

"Również była mowa i było zaproszenie papieża Franciszka do Kijowa. Papież powiedział, że to jest na stole i on tego nie wyklucza, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby on się najpierw spotkał z patriarchą Cyrylem, a potem pojechał do Kijowa. Warto podkreślić, że Franciszek jest również głową Kościoła grekokatolickiego, który jest wspólnotą, która jest bardzo patriotycznie nastawiona i którą kiedyś Rosjanie chcieli właściwie zlikwidować na Ukrainie, czy jeszcze Sowieci w Ukraińskiej Republice Socjalistycznej i właściwie im się to udało. To był Kościół, który musiał zejść do podziemia, więc pamięć tego jest dość silna i z tego, co wiem, jak papież jeszcze przebywał w Argentynie i nie został papieżem, to jednym z jego bliskich urzędników, był właśnie duchowny grekokatolicki" - powiedział Jan Piekło.

"Należy po prostu wykluczyć z tych rozmów patriarchę Cyryla, który właściwie dokonał jasnej deklaracji wsparcia dla zbrodni reżimu Putina i to jest coś, co jest trudno zrozumiałe" - podkreślił.

"Putin jest w tej chwili w kropce"

Pytany o dzisiejsze przemówienie Władimira Putina, odpowiedział, że "prezydent Rosji jest w tej chwili skoncentrowany głównie na przekazie wewnętrznym".

"Choć rzeczywiście pewnie jakieś elementy są również przeznaczone do użytku zewnętrznego. Natomiast on jest w tej chwili w kropce, ponieważ musi uzyskać znacznie większe poparcie swoich rodaków, żeby chcieli iść i zabijać Ukraińców. Ma z tym zdaje się najwidoczniej kłopoty" - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

"Rosjanie są za wojną, ale oni są po swojemu, po rosyjsku za wojną. Tzn. oczywiście popierają w sondażach, które są robione często telefonicznie, wypowiadają się w zrozumiały sposób, że popierają Putina, ale oni wcale nie mają zamiaru ginąć za Putina i nie mają zamiaru dać się zastrzelić. Tam w tej chwili jest bardzo liczna grupa żołnierzy, która na różne sposoby usiłuje się wykręcić od służby wojskowej. To jest łapówka, zaświadczenie lekarskie, często ucieczka z kraju" - dodał.