"Nic nam dziś nie zaproponowano. Liczyliśmy na to, że zobaczymy jakiś projekt. W sytuacji, w której jesteśmy – zbliżamy się do szczytu czwartej fali – wypadłoby, żeby rząd wziął odpowiedzialność za to, co się w Polsce dzieje" – mówił Szymon Hołownia po spotkaniu zwołanym przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek ws. projektu weryfikacji szczepień przeciw Covid-19 przez pracodawców. "Jeżeli rząd nie umie zarządzić sytuacją, niech zamieni się miejscami z opozycją" - zaproponował lider "Polski 2050".

Pytany o to, czy jego zdaniem pracodawca powinien mieć prawo dostępu do informacji, czy pracownik jest zaszczepiony, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM odpowiedział: "Mówimy o tym od dawna. Pracodawca powinien mieć prawo do weryfikacji paszportu covidowego, usługodawca powinien mieć takie prawo, kierownik placówki oświatowej powinien mieć takie prawo wobec nauczycieli".

Szymon Hołownia proponuje ponadto, by państwo udostępniło testy tym, którzy nie mogą się zaszczepić, np. dzieciom. Testy te, jego zdaniem, powinny być darmowe i masowe.

"Dzisiaj państwo powinno zrobić absolutnie wszystko, żeby wykorzystać potencjał chęci do szczepienia, który może jeszcze u wielu ludzi jest" - stwierdził rozmówca Tomasza Terlikowskiego. W tym kontekście wymienił szczepionkobusy, które dojadą do odległych miejscowości.

Hołownia stwierdził na antenie RMF FM, że "rząd chowa głowę w piasek" w kwestii pandemii w Polsce. "Oni się boją, że im koryto odjedzie. To jest ich podstawowy lęk, że będą musieli pożegnać się ze swoim spółkami, spółeczkami. Oni się boją utraty władzy" - powiedział.

Zdaniem lidera ugrupowania "Polska 2050", "ten rząd zawali się w przyszłym roku pod ciężarem własnych kłamstw".

Tomasz Terlikowski: Moim gościem jest też Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Witam serdecznie. Już po trzeciej dawce jesteś?

Szymon Hołownia: Tak, jestem po trzeciej dawce.

A jakie rozwiązania zamierzacie wspierać? Te, które proponuje PiS albo co wam dzisiaj zaproponowano?

Nic nam dzisiaj nie zaproponowano. Liczyliśmy na to, że zobaczymy jakiś projekt czy to poselski, czy rządowy.

Znikający projekt.

To jest znikający projekt poselski, o którym dzisiaj marszałek Witek powiedziała, że go w zasadzie nie zna, ponieważ został wycofany, więc ona nawet nie wie, co tam było.

Nie zajrzała?

No, twierdzi, że nie wie, co tam było, więc przypuszczam, że nie zajrzała nawet z ciekawości. Natomiast w sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, w której zbliżamy się do szczytu czwartej fali, mamy 30 000 zachorowań dziennie i prawie 500 zgonów, wypadałoby, żeby rząd wziął odpowiedzialność za to, co się w Polsce.

To jest dość oczywiste, ale kilka pomysłów przynajmniej możemy przedstawić.

Nazwijmy rzeczy po imieniu. Powiedzmy wprost: jeżeli rząd nie ma większości albo nie umie zarządzić sytuacją, to niech, na Boga, zamieni się miejscami z opozycją.

Obaj wiemy, że nie ma w tej sprawie większości. To jest dość oczywiste, część polityków PiS-u mówi to zupełnie jasno. Ja zadam ci pytanie w imieniu rządu, załóżmy na chwilę, że jestem Elżbietą Witek.

Świat moich fantazji jest wybujały, ale nie sięga aż tak daleko, żebym wyobraził sobie ciebie w tej roli.

Ale ty jesteś liderem Polski 2050. Czy pracodawca powinien mieć prawo dostępu do informacji pozwalających sprawdzić, czy jego pracownik jest zaszczepiony? To miała być treść tej ustawy.





