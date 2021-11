„Putin jest reżyserem tego spektaklu. Łukaszenka jest nędznym i niebezpiecznym, jak widać, wykonawcą poleceń” - mówił gen. bryg. rez. Jarosław Stróżyk w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. W ten sposób komentował trudną sytuację przy granicy polsko-białoruskiej. Zdaniem generała Polska powinna się zwrócić w tej sprawie do NATO i robi to zbyt późno. „NATO, to nasz filar bezpieczeństwa” – przekonywał gość Bianki Mikołajewskiej.

Gen. bryg. Jarosław Stróżyk / Leszek Szymański / PAP

To kolejna próba eskalacji konfliktu i również kryzysu humanitarnego - komentował w RMF FM gen. Stróżyk trudną sytuację przy granicy polsko-białoruskiej. Jak widać, jesteśmy dobrze do tego przygotowani i w tym miejscu próby eskalacji Łukaszenki się nie powiodą. Służby, które tam są zgromadzone dadzą radę - dodał.

Generał pozytywnie ocenił działania polskich służb w strefie przygranicznej, a także to, że na pierwszej linii są funkcjonariusze straży granicznej i policjanci. Żołnierze nie są przygotowani do działania porządkowego, to bardzo trudna dla nich sytuacja. Żołnierze przygotowani są do innej walki - komentował.

Bianka Mikołajewska pytała swojego gościa, co sądzi o obecności żołnierzy przy polsko-białoruskiej granicy. Zdecydowanie powinniśmy dostosowywać wszystkie metody do metod Łukaszenki i Putina. Na tym etapie wydaje się, że dajemy radę - komentował. Jak dodał, jego zdaniem "klucz do rozwiązania tego problemu jest w Moskwie".

"NATO, to nasz filar bezpieczeństwa"

Zdaniem generała Polska powinna się zwrócić o wsparcie w tej sytuacji do NATO. NATO, to nasz filar bezpieczeństwa. To sojusz polityczno-militarny, gotowość do udzielenia pomocy - konsultacje w ramach 4. artykułu - to nie są działania militarne - przekonywał, dodając, że jego zdaniem nie ma potrzeby militaryzowania kryzysu na wschodniej granicy, ponieważ ten kryzys ma teraz wymiar głównie humanitarny.

Gen. Stróżyk tłumaczył też, na czym polegałoby ewentualne uruchomienie art. 4 traktatu o NATO. To pewne podniesienie gotowości dyplomatycznej. To jest opowiedzenie tego, co się dzieje na naszej wschodniej granicy na forum Sojuszu. Wciąż to działanie dyplomatyczne, ale za tym idą konkretne działania - wykazuje, że Sojusz przygląda się temu, co dzieje się na granicy - tłumaczył

