"Temat Turowa nie jest tematem wyborczym dla całego kraju. Jest to temat tylko dla jednego regionu. To zupełnie nie jest kwestia ogólnokrajowa" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Martin Ehl - główny analityk czeskiego dziennika "Hospodarske Noviny". Jak podkreślił, ten problem nie był obecny w czeskiej kampanii wyborczej. Pytany o słowa polskich polityków, którzy wiązali spór wokół Turowa z wyborami, Ehl odparł: "To są słowa polskich polityków dla polskich wyborców". Odniósł się też do opinii Jacka Saryusz-Wolskiego, który sugerował, że Czesi są ws. Turowa wykonawcą woli Niemców. "To rezultat polskiej wyobraźni, patrzenia na świat w sposób czarno-biały. Nie czujemy się narzędziem kogokolwiek w tych negocjacjach" - dodał.

