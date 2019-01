„Gdyby prokuratura była niezależna, to powinna zainteresować się tym, czy nie są naruszone ograniczenia dot. działalności gospodarczej partii politycznych, osób pełniących funkcje posła, senatora itd.” – tak Włodzimierz Cimoszewicz odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie o tzw. taśmy Kaczyńskiego. „Moją uwagę osobiście zwróciła informacja dotycząca pewnego instrumentalnego traktowania banku Pekao SA, który nie tak dawno został wykupiony za ogromne pieniądze z prywatnych rąk – i wydaje się być traktowany jako skarbonka dofinansowania przedsięwzięć natury politycznej” – stwierdził. Dopytywany przez Marcina Zaborskiego, czy w ujawnionych nagraniach widzi dowód na to, że Jarosław Kaczyński prowadzi działalność gospodarczą, były premier odparł: „A co robi? (…) W moim przekonaniu tak”.

Marcin Zaborski, RMF FM: Były premier, były marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz, dobry wieczór.



Włodzimierz Cimoszewicz: Dobry wieczór.



Czytając rozmowy Jarosława Kaczyńskiego - te nagrane z ukrycia, o budowie wieżowca w centrum Warszawy - widzi pan tam materiał dla prokuratora?



Gdyby oczywiście prokuratura była niezależna, to powinna się zainteresować tym, czy nie są naruszone ograniczenia dotyczące działalności gospodarczej partii politycznych, osób pełniących funkcje posła, senatora itd. I moją uwagę osobiście zwróciła informacja dotycząca pewnego instrumentalnego traktowania banku PKO SA, o którym wiemy, że nie tak dawno, ze dwa lata temu został wykupiony za ogromne pieniądze z prywatnych rąk - i wydaje się być traktowany jako skarbonka do finansowania przedsięwzięć natury politycznej.



Ale czy na tych taśmach znajduje pan dowód, że Jarosław Kaczyński prowadzi działalność gospodarczą?



No a co robi?



To jest prowadzenie działalności gospodarczej?



No wie pan, rozmawianie o inwestycjach - czy je realizować czy ich nie realizować, czy zapłacić czy nie zapłacić...



W świetle prawa: to jest prowadzenie działalności gospodarczej?



A do czego mu było potrzebne pełnomocnictwo jego sekretarki?



Zasiada w radzie fundacji, która ma spółkę, która chce zbudować wieżowiec. Wszystko jest zgodnie z prawem czy nie?



Ale do czego mu było potrzebne pełnomocnictwo jego sekretarki?



Tego ja nie wiem...



Przecież oczywiście do tego, żeby występować w takich sprawach, w których by występowała ona jako jedna ze współwłaścicieli firmy. Czyli do prowadzenia, w jej imieniu, zamiast niej, działań o charakterze gospodarczym.



To spełnia definicję prowadzenia działalności gospodarczej...



Oczywiście.



Opozycja mówi dzisiaj: Niechaj Jarosław Kaczyński ujawni swój majątek. To pobrzmiewa trochę jak sugestia, że Jarosław Kaczyński ma gdzieś konta poukrywane, pieniądze poupychane w walizkach, reklamówkach, wersalce...

