„Prosimy, żeby podmioty gospodarcze w całej Polsce były traktowane na równych zasadach. Nie chcemy się z rządem spierać, o nic kłócić, ani iść z kosami do Warszawy. Sytuacja wygląda w sposób następujący: jak górale tupnęli to się rząd przestraszył i specjalne ulgi oraz dofinansowania zastosował. Dlaczego my nie jesteśmy brani pod uwagę na takich samych zasadach, jak gminy górskie?” – pytał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Piotr Jakubowski. Burmistrz Mikołajek, znajdujących się w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie od soboty zostaną wprowadzone nowe koronawirusowe obostrzenia zaznaczył ponadto: „To nie chodzi o to, żeby tupać nogą czy zwoływać pospolite ruszenie. Jesteśmy na takim etapie, że wszyscy powinni zrozumieć sytuację, w jakiej znalazły się podmioty w całej Polsce zajmujące się turystyką”.

