"Musimy podejść rozsądnie do Polaków. Nie możemy mówić im, jak mają zmienić swoje zachowania. Każdy z nas ma się zastanowić nad tym, jak spróbować oszczędzać. Każdy z nas się zastanawia, gdzie można lekko zaoszczędzić i to dla rachunku ma znaczenie, ale też z punktu widzenia sytuacji, w jakiej jesteśmy" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. "Zamiast kar będą zachęty do oszczędzania energii" - dodał.

Waldemar Buda / Marcin Obara / PAP

"Na stole jeszcze jest kilka rozwiązań, nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Musimy oszczędzać energię - jeżeli mielibyśmy do niej w jakiś sposób dopłacać, dotować, to też z takim elementem zachęty do oszczędzania" - podkreślał gość Marka Tejchmana.

Podkreślił, że będą dwie stawki dotyczące zużycia energii.

"To bardziej zachęta, żeby poziom zużycia był utrzymywany na poziomie niższym niż poprzednio. To, o czym Jarosław Kaczyński wspominał - do pewnego poziomu zużycia, ta energia będzie utrzymana w jakiejś cenie, powyżej - będzie lekko droższa, biorąc pod uwagę średnią w gospodarstwie domowym" - mówił.

Co to oznacza "średnie zużycie przez gospodarstwo domowe"?

"Jest wyliczony parametr. Nie pamiętam tej skali teraz. Taka norma, że każdy mniej więcej do tego poziomu płaci stawkę niższą, preferencyjną, to nie znaczy, że taką samą, ale preferencyjną. Wyżej - te koszty byłby lekko wyższe" - uzupełniał minister.

Kiedy będzie znane rozwiązanie? "To jest wypracowywane, przede wszystkim Ministerstwo Klimatu pracuje nad takimi rozwiązaniami, bo odpowiada za rynek energii. Myślę, że trzeba to rozstrzygnąć przed sezonem typowo grzewczym, więc myślę, że to najbliższy czas" - podkreślił.