"Wakacji nie będzie. Wskazówki, jakie dostaliśmy 26 maja pokazują, że będzie się działo" – uważa Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, nawiązując do kampanii przed wyborami parlamentarnymi. "26 maja przyniósł zaskakujące wyniki i to dla obu stron. Absolutnie, znakomite osiągnięcie dla PiS-u" – mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jej zdaniem, teraz stawką w zbliżających się wyborach jest coś innego. "PiS nie gra już o to, żeby pozostać u władzy. PiS gra o rządy samodzielne, najlepiej z większością konstytucyjną" – wyjaśnia politolog. "PiS jest sprawniejszy. Odrobili lekcje z przegranych wyborów, odrobili lekcje z opozycji" – zauważa dr Anna Materska-Sosnowska.

