"Oczywiście, że zbierzemy" - tak Barbara Nowacka odpowiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie o to, czy uda się zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia dla prezydenckiej kandydatury Rafała Trzaskowskiego w ciągu dwóch dni, jeśli taki będzie wyborczy kalendarz. Liderka Inicjatywy Polska i posłanka Koalicji Obywatelskiej zadeklarowała, że jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, będzie zbierała podpisy również na ulicy.

Barbara Nowacka / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Audio Posłuchaj rozmowy Marcina Zaborskiego z Barbarą Nowacką: Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"Sytuacja z lockdownem jest bardzo dynamiczna, widzimy duże odmrażanie. To, co jeszcze miesiąc temu wydawało się nam absolutnie nie do pomyślenia - czyli posyłanie dzieci do szkół, przedszkoli - staje się realne na naszych oczach (...). Widać, że przyzwyczailiśmy się do pewnych rygorów. (...) Wydaje mi się, że już jesteśmy na tyle oswojeni i sytuacja na tyle się zmienia, że jeżeli to będzie możliwe, to tak: będę zbierała podpisy też na ulicy" - mówiła.

Barbara Nowacka o ew. starcie na prezydenta Warszawy: Z jednej strony - pokusa, z drugiej - czeka nas rozmowa na ten temat

"To jest poważne stanowisko. Myślę, że nie jest tak łatwo powiedzieć w tej chwili: tak czy nie" - tak natomiast Barbara Nowacka odpowiedziała na pytanie o to, czy w razie zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich zgodziłaby się kandydować na prezydenta Warszawy. "Gdzieś z jednej strony: wyzwanie i pokusa, z drugiej: przed nami w Koalicji też wielka rozmowa na ten temat" - stwierdziła.

Wideo youtube