"Nas zima nie ma prawa zaskoczyć" - takie zdanie powtarzają pracownicy warszawskiej bazy pługosolarek. Jej dostępne tylko dla wybranych pomieszczenia i pojazdy to dziś Twoje Niesamowite Miejsce w Faktach RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrołowicz i gospodarz bazy Karol Wójcik, rzecznik prasowy firmy "Byś", która na zlecenie stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta odśnieża warszawskie ulice, sprawdzają między innymi, ile ton piasku można zabrać na pokład pługosolarki i jakie warunki musi spełniać prowadzący taki pojazd!

Warszawska baza pługosolarek pracuje teraz przez całą dobę. Jej dostępne tylko dla wybranych pomieszczenia i pojazdy to Twoje Niesamowite Miejsce w Faktach RMF FM / Michał Dobrołowicz / RMF FM

"Musimy lubić zimę"

Lubimy zimę, bo bez tego - przy pracy tutaj 24 godziny na dobę - byłoby ciężko - przyznaje w rozmowie z RMF FM Karol Wójcik.

Tutaj pracuje kilkadziesiąt osób, które są w stałej gotowości. Najważniejsze miejsce to punkt, z którego odjeżdżają pługoposypywarki, nazywane przez nas w skrócie PS - opowiada.

Z przodu jest pług, z tyłu posypywarka, dzięki której możemy zapobiegać śliskości na ulicach - wyjaśnia.



60 takich popularnie nazywanych pługosolarkami, a poprawnie pługoposypywarkami pojazdów wyjeżdża codziennie z warszawskiej bazy, którą odwiedzamy w cyklu Twoje Niesamowite Miejsce / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Pługoposypywarka to prawdziwa ciężarówka. Żeby ją prowadzić, niezbędne jest prawo jazdy kategorii C i do tego wszystkie świadectwa kwalifikacji. Najważniejsze są też umiejętności, żeby ominąć wszystkie samochody, które spotykamy po drodze, a są czasem, delikatnie mówiąc, nie najlepiej zaparkowane. Kierowcy muszą się nieźle namanewrować. To wymaga często ogromnych umiejętności. Ten pojazd to ciężarówka, która w sezonie letnim mogłaby przewieźć kontener z odpadami - podkreśla Karol Wójcik.



Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŁUGOSOLARKA TO CIĘŻARÓWKA - POSŁUCHAJ, DLACZEGO

Zbiornik na piasek do posypywania ulic umieszczony jest w tylnej części pługosolarki.

Tam mamy wirnik. Dodatkowa trudność dla kierowcy polega na tym, że prowadząc pługosolarkę musi skoncentrować się nie tylko na tym, co dzieje się na ulicy, ale też na sterowaniu posypywarką - tłumaczy Wójcik. Służy do tego specjalny pulpit umieszczony obok drążka zmiany biegów. Pokrętłami, przypominającymi przyciski służące do zwiększania głośności sprzętów audio, można zwiększyć ilość sypanego na jezdnię piasku.



Wnętrze pługoposypywarki. Specjalny pulpit służy kierowcy takiego pojazdu do kontrolowania, ile piasku wysypywanego jest na zaśnieżoną jezdnię. / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Kierowca sam dobiera mieszankę, którą posypuje drogę. Na ulicach osiedlowych to jest najczęściej piasek. Na autostradach zwykle pojawia się sól - dodaje gospodarz bazy pługosolarek.





"Jedna pługoposypywarka waży kilkanaście ton"

Przejazd pługosolarki trwa zwykle około dwóch godzin.

Kierowca ma wyznaczoną trasę, mapę i zna wcześniej rejon, bo uczył się go latem. Prowadzący pługosolarkę wie, że nie jedzie pojazdem uprzywilejowanym. Możemy jednak włączyć kogut, tak by słychać było sygnał dźwiękowy. Osoba, która jest za kierownicą tej pługosolarki, często sygnalizuje, że wykonuje prace, które są niebezpieczne, żeby zarówno inni kierowcy, jak i piesi uważali na nas - opowiada Karol Wójcik.

Często słyszymy klaksony i pytania: "Czemu tak się wleczesz?". Odpowiedź jest prosta: chcemy rzetelnie wykonać naszą pracę. Gdy będziemy robić to szybciej, nie wykonamy tej pracy tak, jak należy - podkreśla.

Widok zza szyby pługosolarki o zmierzchu, z perspektywy kierowcy takiego pojazdu. W takich warunkach zaczyna działać pług, który ma usunąć śnieg zalegający na ulicach. / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Maksymalna prędkość pługosolarki to 40 kilometrów na godzinę. Ten samochód oczywiście mógłby jechać szybciej, ale wtedy nie mógłby wykonać odpowiednio swojej pracy. Mamy zamontowany GPS, który wszystko pokazuje nie tylko nam, w firmie, ale też naszemu kontrahentowi, czyli Zarządowi Oczyszczania Miasta - podkreśla Karol Wójcik.

Baza pługosolarek w Warszawie, które oczyszczają jedną czwartą stołecznych ulic na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta w stolicy. Pusto? Tak! Większość z sześćdziesięciu pługoposypywarek jeździ teraz po warszawskich drogach. Tutaj zaglądają po dwóch godzinach między innymi po to, żeby uzupełnić zapasy piasku.

Na jeden, trwający dwie godziny wyjazd pługosolarki, do takiego pojazdu zabiera się około trzech i pół tony piasku do posypywania ulic. Zdarza się, że gdy w momencie, gdy te zapasy się wyczerpią, do pługosolarki dojedzie ładowarka, która uzupełni zasoby piasku - dodaje.





Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. POSŁUCHAJ, JAK KIEROWCA PŁUGOSOLARKI DECYDUJE O TYM, ILE PIASKU ALBO SOLI WYSYPIE NA OBLODZONĄ JEZDNIĘ?

Pługosolarki, które spotkać można w bazie na warszawskich Bielanach, którą odwiedzamy w cyklu Twoje Niesamowite Miejsce odpowiadają za oczyszczenie około jednej czwartej warszawskich ulic.





"Dla nas gotowość zimowa potrwa do kwietnia"

Wjazd do bazy pługosolarek na warszawskich Bielanach. W tle widać dziesiątki tysięcy ton piasku, który trafi do pojazdów wyjeżdżających na ulice / Michał Dobrołowcz / RMF FM

Oczyszczenie i konserwowanie pługosolarek to zadanie działającego przez całą dobę warsztatu. W sezonie zimowym czuwamy tutaj, w bazie przez 24 godziny na dobę. Tak jest od października do kwietnia. Musimy czuwać, bo zdarzały się takie zimy i wiosny, że musieliśmy wyjeżdżać pługoposypywarkami nawet w kwietniu - wyjaśnia Karol Wójcik.