Oława na Dolnym Śląsku będzie tym razem Twoim Miastem w Faktach RMF FM! Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF 24. Już w sobotę o lokalnych atrakcjach, zabytkach, ciekawostkach i nieznanych historiach opowie nasz reporter Bartłomiej Paulus. Bądźcie z nami!

W tym tygodniu w sondzie znalazły się także Wieluń, Żagań, Skarżysko-Kamienna, Łaziska Górne i Proszowice. Zdecydowanie wygrała jednak Oława:





Wyniki sondy / RMF FM /

Oława to miejsce z bogatą historią i prawami miejskimi nadanymi już w XIII wieku. Zaprosił nas tam pan Andrzej. Polecał Zamek Piastów Śląskich, wybudowany w XIV wieku przez księcia Ludwika I. Jak dodał, to w Oławie rozgrywa się część akcji trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego, a z miastem związany był słynny koszykarz Adam Wójcik. W mieście działa też klub podnoszenia ciężarów, a w Oławie urodził się mistrz olimpijski w tej konkurencji Szymon Kołecki.



Słuchajcie Faktów RMF FM z Oławy już w sobotę od godziny 8:00. Jeśli będziecie w okolicy, odwiedźcie nas na miejscu. Nie zabraknie atrakcji. Zobaczycie też jak od kuchni powstaje Twoje Miasto w Faktach RMF FM!



Wy decydujecie - my jedziemy!



Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?



By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM!