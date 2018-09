Oława, Wieluń, Żagań, Skarżysko-Kamienna, Łaziska Górne czy Proszowice - jedno z tych miejsc odwiedzimy tym razem w cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM. Decyzja należy do Was, a o lokalnych atrakcjach opowie nasz reporter. Czekamy na Wasze głosy w sondzie do czwartkowego południa.

Twoje Miasto w Faktach RMF FM! / Józef Polewka / RMF FM Skarżysko-Kamienna to Wasza propozycja z województwa świętokrzyskiego. Warto tutaj zobaczyć ustawiony przy dworcu kolejowym odrestaurowany parowóz typu Pt47, czy wybrać się nad Zalew Rejowski. Sporo ciekawostek możemy odkryć w Żaganiu w Lubuskiem. Warto wyjaśnić, na czym polegała operacja "Drewniany koń", kto uciekł tunelem "Harry" i o czym jest amerykański film "Wielka ucieczka". W Żaganiu powstał też pierwszy na polskich ziemiach... piorunochron. A może wolicie byśmy odwiedzili Łódzkie? Wieluń to, jak przekonuje pani Lidia, niewielkie, piękne, przyjazne miasto. Odwiedzić tu można między innymi dawny klasztor Pijarów. Jeśli zdecydujecie, że to właśnie tam pojedziemy, na pewno dowiecie się, kiedy otwarta zostanie niezwykła kapsuła czasu, a także przekonacie się, co Wieluń wspólnego ma z bursztynem. Łaziska Górne to już propozycja z województwa śląskiego. Miasto kojarzone jest przede wszystkim z elektrownią, dlatego z pewnością warto tu zajrzeć do muzeum energetyki. Wśród wartych uwagi zabytków znajduje się natomiast ratusz z I poł. XX wieku wybudowany w stylu tzw. funkcjonalizmu. Warto także wybrać się na spacer po okolicznych lasach, gdzie odkryć można zachowane schrony bojowe. Kolejna kandydatura to Oława na Dolnym Śląsku. Tam zaprasza nas pan Andrzej. Zwraca uwagę na Zamek Piastów Śląskich, wybudowany w XIV wieku przez księcia Ludwika I. Jak dodaje nasz słuchacz, to w Oławie rozgrywa się część akcji trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego. Z miastem związany był słynny koszykarz Adam Wójcik. Małopolskie Proszowice proponuje nam z kolei pani Justyna. Tam siedzibę ma oficjalny fanklub Kamila Stocha. W Proszowicach można też odwiedzić najstarszy ogród biblijny w Polsce, a także schrony z czasów II wojny światowej. Z każdego naroża rynku wychodzi tylko jedna ulica, każda w innym kierunku, jest to tzw. układ turbinowy - dodaje nasza słuchaczka. Na Wasze głosy czekamy do czwartkowego południa! Wy decydujecie - my jedziemy! Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!