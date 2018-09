Pińczów, Bodzentyn, Pajęczno, Śmigiel, Borne Sulinowo, a może Kock? Jak co tydzień to Wy zdecydujecie, dokąd pojedziemy w sobotę w ramach cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". Głosowanie trwa do czwartku do 12:00. Zapraszamy!

Pińczów, Bodzentyn, Pajęczno, Śmigiel, Borne Sulinowo, a może Kock? Głosujcie! /Michał Dukaczewski /RMF FM