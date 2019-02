Mielno w Zachodniopomorskiem będzie tym razem Twoim Miastem w Faktach RMF FM! Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF 24. Już w sobotę o lokalnych ciekawostkach opowie nasza reporterka. Nie zabraknie innych atrakcji - odwiedźcie nasze żółto-niebieskie miasteczko!

Mielno zdecydowanie pokonało w sondzie Kościan, Maków Podhalański, Żary, Inowrocław i Łobez.

Zaprosiła nas tam pani Martyna. Co roku w drugi weekend lutego odbywa się tu Międzynarodowy Zlot Morsów. W tym roku będzie ponad 4 tys. uczestników! Znajduje się tu jedyne w Polsce SPA w klimacie Morza Martwego z basenem solankowym z solą z Morza Martwego! Mamy w Mielnie i jezioro, i morze - możemy wypoczywać nad dwiema wodami jednocześnie - czytamy w zgłoszeniu.

Spotkania z morsami podczas naszej wizyty na pewno nie zabraknie, a przy głównym wejściu na plażę od 9 lat wita odpoczywających... Pomnik Morsa. Zawsze warto przejść się też promenadą, czy wybrać nad Jezioro Jamno. Trochę na uboczu znajduje się z kolei gotycki kościół Przemienienia Pańskiego z XV w.

Atrakcji i ciekawostek będzie wiele. Słuchajcie Faktów RMF FM w sobotę od godz. 8. Odwiedźcie też nasze miasteczko, które stanie w Mielnie i zobaczcie jak powstaje Twoje Miasto w Faktach RMF FM.

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które to Wy wskazujecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia: może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?

By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM!