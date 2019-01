Zwycięstwo jest bezapelacyjne! Żagań w województwie lubuskim będzie „Twoim Miastem w Faktach RMF FM”. Tak zdecydowali słuchacze w głosowaniu na naszej stronie internetowej, dlatego tam w sobotę pojawi się nasza żółto-niebieska ekipa.

Miasto położone na pograniczu Niziny Śląsko-Łużyckiej i Wału Trzebnickiego będzie w tym tygodniu "Twoim Miastem w Faktach RMF FM". Tak zdecydowaliście, dlatego już w najbliższą sobotę pojawi się tam nasz reporter, który opowie o historii, ciekawostkach i atrakcjach tego miasta.

W Żaganiu można zobaczyć zabytkowe mury miasta z XVI wieku, kościół filialny pod wezwaniem Świętego Ducha, czy kościół cmentarny pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Prawdziwą perłą architektury jest też barokowy Pałac Lobkowitzów wybudowany w drugiej połowie XVII wieku.

W zgłoszeniu piszecie też, że w Żaganiu powstał pierwszy w Polsce piorunochron, oraz zapowiadacie, że można się dowiedzieć o tym, na czym polegała operacja "Drewniany koń".

