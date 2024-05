Szukacie planu na sobotę? Podpowiadamy: wybierzcie się do Bytomia. W najbliższą sobotę, 25 maja, to właśnie w tym śląskim mieście stanie mobilne studio RMF FM. Bytom to nasz drugi przystanek na trasie Twojego fajnego miasta w RMF FM.

/ Grafika RMF FM Bytom, to miasto, które już za kilka dni pokaże Wam swoje bardziej kolorowe, żywiołowe oblicze. W sobotę 25 maja żółta, radiowa ekipa RMF FM rozstawi w centrum miasta swoje mobilne studio. Od godziny 10:00 do 15:00 chcemy zapewnić Wam niezapomnianą rozrywkę. Być może myślicie, że sobotnie poranki są do spania? RMF FM udowodni Wam, że można je spędzić w o wiele lepszy sposób! Jakie atrakcje dla Was przygotowaliśmy? Będzie fotobudka, muzyka, gry, zabawy, strefa chillout. Będą także nasze radiowe serduszka i mnóstwo gadżetów do zgarnięcia. Radiowe serduszka / Karina Kąsek / RMF FM Chcielibyście zobaczyć, jak na żywo powstają Fakty RMF FM, zajrzeć do wnętrza wozu satelitarnego, a może porozmawiać z naszymi reporterami? Twoje fajne miasto w RMF FM to Wasza szansa, więc nie przegapcie jej! W Bytomiu będą na Was czekać dwie nasze dziennikarki: Anna Kropaczek i Agata Nurek (rodowita bytomianka!). Reporterki RMF FM zaproszą na żółtą kanapę gości, którzy zabiorą Was w niezwykłą podróż po Bytomiu, pokazując jego sekrety i opowiadając historie, których nie znajdziecie w żadnym przewodniku. Żółta kanapa czeka na gości z Bytomia / Karina Kąsek / RMF FM Bytom, miasto z bogatą historią i tętniące życiem kulturalnym, tego dnia zamieni się w miejsce, gdzie każda jego część zacznie opowiadać własną historię. A te historie przekażą Wam sami mieszkańcy. Do zobaczenia w Bytomiu! Bądźcie z nami, bawcie się z nami! Nie zapomnijcie śledzić naszych relacji z Bytomia na Facebooku i Instagramie. Z RMF FM każde miasto staje się fajniejsze! Rawicz był Twoim fajnym miastem w RMF FM / Karina Kąsek / RMF FM Instagram Rolka A po Bytomiu? Kolejne miasta już nie mogą się doczekać. Do wakacji odwiedzimy jeszcze kilka wyjątkowych miejsc. A może chcecie, byśmy zajrzeli także do Waszego miasta? Zgłaszajcie swoje propozycje, a kto wie, może to właśnie Wasze miasto będzie następne na naszej mapie przygód. Bądźcie gotowi na niezapomnianą przygodę z Twoim fajnym miastem w RMF FM!