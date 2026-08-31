„Wyglądał na swoje 39 lat”. Historyczna porażka Novaka Djokovicia

RMF24

Novak Djoković, legenda kortów i 24-krotny mistrz wielkoszlemowy, po raz pierwszy w karierze przegrał mecz otwarcia na US Open. Serba sensacyjnie wyeliminował Argentyńczyk Mariano Navone. Djoković podczas trwającego ponad cztery i pół godziny spotkania miał spore problemy zdrowotne.

Nowojorskie korty Flushing Meadows były dotąd szczęśliwe dla Novaka Djokovicia. Serbski tenisista przez 19 lat nie przegrał żadnego meczu pierwszej rundy podczas US Open. Tym razem jednak historia napisała zupełnie inny scenariusz. Djoković, rozstawiony z numerem cztery, musiał uznać wyższość Mariano Navone, który triumfował po pięciosetowym maratonie 7:6 (7-5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Problemy zdrowotne i walka do końca

Spotkanie trwało ponad cztery i pół godziny i było prawdziwym testem wytrzymałości. Djoković zmagał się nie tylko z przeciwnikiem, ale także z własnym organizmem. Już od pierwszego seta było widać, że Serb nie jest w pełni sił – miał problemy z nogami, wymiotował, korzystał z przerw medycznych i przyjmował leki.

W czwartej i piątej partii wyraźnie opadł z sił, a niektórzy obserwatorzy sugerowali nawet, że rozważał poddanie meczu. Jak napisała agencja Associated Press – „wyglądał na swoje 39 lat”.

Koniec imponującej serii

To pierwsza porażka Djokovicia w meczu otwarcia Wielkiego Szlema od 2006 roku, kiedy to odpadł z Australian Open. Przed rokiem dotarł tu aż do półfinału. Warto dodać, że niedawno Djoković odpadł również w pierwszej rundzie turnieju w Cincinnati, tłumacząc się problemami zdrowotnymi, które nasilają się przy wysokiej temperaturze i wilgotności. W Nowym Jorku warunki były podobne – wieczorem termometry wskazywały 25 stopni Celsjusza.

Mariano Navone

Zwycięzca tego pojedynku, 25-letni Mariano Navone, zajmuje obecnie 49. miejsce w światowym rankingu. Do tej pory jego największym sukcesem była 3. runda French Open w ubiegłym roku. Teraz Argentyńczyk zapisał się w historii, eliminując jednego z największych tenisistów wszech czasów.

Polacy na US Open

W cieniu sensacyjnej porażki Djokovicia, do drugiej rundy US Open awansował Kamil Majchrzak. W poniedziałek na nowojorskich kortach zobaczymy także Huberta Hurkacza, Maję Chwalińską oraz Igę Świątek, która swój mecz rozpocznie najpóźniej – o 1 w nocy czasu polskiego.