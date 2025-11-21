Piłkarze pierwszoligowej Wieczystej Kraków mają nowego trenera. Ekipę obejmuje Kazimierz Moskal.

Kazimierz Moskal / Andrzej Szkocki/Polska Press/ / East News

Kazimierz Moskal podpisał kontrakt z Wieczystą do końca sezonu, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Pracę z piłkarzami Wieczystej Moskal ma rozpocząć w najbliższy poniedziałek. W sobotnim meczu ligowym z Chrobrym Głogów drużynę poprowadzi Rafał Jędrszczyk.

Na początku listopada zdymisjonowany został trener Gino Lettieri, który nie przeprowacował nawet miesiąca. Lettieri pracę w Wieczystej rozpoczął 10 października, zastępując Przemysława Cecherza.

Kazimierz Moskal to były reprezentant Polski i jedna z legend Wisły Kraków, z którą sięgał po mistrzostwo Polski. Mistrzostwo zdobywał także z Lechem Poznań.

Jako szkoleniowiec pracował w Wiśle, prowadził też m.in. GKS Katowice, Pogoń Szczecin, Sandecję Nowy Sącz, ŁKS Łódź oraz Zagłębie Sosnowiec.