Piłkarze pierwszoligowej Wieczystej Kraków mają nowego trenera. Ekipę obejmuje Kazimierz Moskal.

Kazimierz Moskal podpisał kontrakt z Wieczystą do końca sezonu, z opcją przedłużenia o kolejny rok. 

Pracę z piłkarzami Wieczystej Moskal ma rozpocząć w najbliższy poniedziałek. W sobotnim meczu ligowym z Chrobrym Głogów drużynę poprowadzi Rafał Jędrszczyk.

Na początku listopada zdymisjonowany został trener Gino Lettieri, który nie przeprowacował nawet miesiąca. Lettieri pracę w Wieczystej rozpoczął 10 października, zastępując Przemysława Cecherza

Kazimierz Moskal to były reprezentant Polski i jedna z legend Wisły Kraków, z którą sięgał po mistrzostwo Polski. Mistrzostwo zdobywał także z Lechem Poznań. 

Jako szkoleniowiec pracował w Wiśle, prowadził też m.in. GKS Katowice, Pogoń Szczecin, Sandecję Nowy Sącz, ŁKS Łódź oraz Zagłębie Sosnowiec. 