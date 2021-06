Po tym jak na konferencji prasowej Portugalczyk Cristiano Ronaldo ostentacyjne odsunął butelki Coca-Coli, a Francuz Paul Pogba piwo Heineken, UEFA przypomniała piłkarzom rywalizującym w mistrzostwach Europy, że mają obowiązki wobec sponsorów.

"UEFA przypomniała uczestniczącym drużynom, że umowy sponsorskie są integralną częścią organizacji turnieju i zapewniają rozwój futbolu w całej Europie, w tym rywalizację młodzieży i kobiet" - napisano w oświadczeniu. Dyrektor turnieju Martin Kallen przyznał, że jest to reakcja na zachowanie Ronaldo.

Najpierw Cristiano Ronaldo, później inni

Serię niesztampowych zachowań w trakcie konferencji prasowych w czasie Euro 2020 rozpoczął właśnie Portugalczyk. Gwiazdor Juventusu Turyn w czasie spotkania z mediami przed meczem Portugalia - Węgry odsunął od siebie leżące na stole butelki Coca-Coli. Następnie Cristiano Ronaldo podniósł butelkę z wodą i zaapelował: "Pijcie wodę".



To był jednak dopiero początek. Paul Pogba podczas konferencji po wygranym przez Francję spotkaniu z Niemcami odsunął ze stołu butelkę bezalkoholowego piwa Heineken.

UEFA poinformowała, że ma pełne zrozumienie dla piłkarzy, którzy takie kroki podejmują z powodów religijnych. Pogba jest bowiem muzułmaninem.

Czerczesow Coca-Coli nie odmawia

Z całej sytuacji zakpił selekcjoner reprezentacji Rosji Stanisław Czerczesow. Rosja wygrała z Finlandią, a jeszcze przed tym spotkaniem były trener Legii Warszawa pił na konferencji Coca-Colę. Piłkarz kadry "Sbornej" Gieorgij Dżykija spytał Czerczesowa, czy widział, co zrobił z gazowanym napojem Ronaldo. Czerczesow spojrzał na niego ze zdziwieniem i kontynuował spożywanie napoju.

Na ruch podobny do Ronaldo zdecydował się za to pomocnik Manuel Locatelli. Włoski piłkarz zabłysnął w spotkaniu ze Szwajcarią, strzelając dwie bramki. Chciał też zabłysnąć w trakcie spotkania z dziennikarzami po meczu i przed mikrofonem, do którego później mówił, postawił wodę, a Coca-Colę odsunął niczym Ronaldo.



Z faktu, że Coca-Coli nie postawiono na jego stole śmiał się dziś John McGinn - reprezentant Szkocji.