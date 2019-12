Szwedzki napastnik Zlatan Ibrahimović ponownie zostanie piłkarzem AC Milanu. Klub potwierdził to w mediach społecznościowych. Ibrahimović przejdzie do włoskiego klubu za darmo, bo wcześniej wygasła jego umowa z Los Angeles Galaxy. Szwed to - mimo 38-lat - ciągle jeden z najbardziej rozpoznawanych piłkarzy świata. Jego transfer do Milanu może skomplikować sytuację Krzysztofa Piątka. Ibrahimović spędzi w Milanie najbliższe pół roku, ale jego kontrakt może zostać przedłużony na kolejny sezon.

