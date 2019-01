"Śniadanie z legendą. Spotkanie z Tobą było dla mnie zaszczytem. Jesteś inspiracją dla nas wszystkich" - tak gwiazdor światowej piłki, mistrz świata Kylian Mbappe podsumował w poście na Instagramie swoje spotkanie w Paryżu z Davidem Beckhamem. Kilka godzin później strzelił dla Paris Saint-Germain… trzy gole!

Radości ze spotkania przy śniadaniu nie krył także Beckham.

Spotkać się z mistrzem świata, wielkim piłkarzem, ale co ważniejsze: wspaniałym człowiekiem, to ogromna przyjemność - napisał Anglik na swoim profilu na Instagramie.

Uwielbiam wracać do Paryża, który jest jednym z moich ulubionych miejsc na świecie - a dzisiaj rano stało się to jeszcze lepszym przeżyciem... Mogłem potrzymać w rękach złoty medal MŚ należący do Kyliana, moje dzieci mogą być odrobinę zazdrosne! Sorry, chłopaki! - żartował Beckham, który jest ojcem 20-letniego Brooklyna, 16-letniego Romeo i 14-letniego Cruza oraz 7-letniej Harper.

Wygląda na to, że wspólne śniadanie nie tylko pozytywnie nastroiło obu panów, ale i przełożyło się na doskonałą dyspozycję Kyliana Mbappe w wieczornym meczu PSG z Guingamp w 21. kolejce francuskiej ekstraklasy. Paryska ekipa rozgromiła rywali aż 9:0 - i było to najwyższe w historii ligowe zwycięstwo PSG przed własną publicznością. Trzy z tych dziewięciu goli zapisał na swym koncie Mbappe.

20-latek z kameruńskimi korzeniami jest obecnie jednym z najdroższych piłkarzy świata. W lipcu ubiegłego roku Paris Saint-Germain odkupiło go z AS Monaco za 180 milionów euro. Mbappe został również wybrany najlepszym młodym zawodnikiem MŚ w Rosji.

Grę dla Paris Saint-Germain ma w życiorysie również David Beckham. Słynny piłkarz swoją przygodę z futbolem zaczynał w wieku 14 lat w szeregach Manchesteru United, a później był czołowym zawodnikiem takich klubów jak Real Madryt, LA Galaxy czy właśnie PSG. To w paryskim klubie w 2013 roku zakończył karierę.